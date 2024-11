Fernando Ortiz fue presentado como nuevo DT del Santos Laguna

El Santos Laguna realizó este viernes la presentación oficial de Fernando Ortiz como su nuevo director técnico para darle al equipo una nueva cara en su búsqueda de poder mejorar los resultados obtenidos durante el torneo Apertura 2024 de la Liga MX y así poder convertirse en una institución competitiva que pueda aspirar a una clasificación para la Liguilla y posteriormente a levantar el título de campeón del balompié azteca.

Durante una conferencia de prensa el entrenador argentino resaltó el enfoque de trabajo que buscará aplicar dentro del equipo en esta nueva etapa de su carrera profesional para desarrollar las habilidades de cada uno de los jugadores que se encuentran en la plantilla y así poder tener un mejor rendimiento al estar en el terreno de juego disputando cada una de las competencias en las que participen.

El Tano Ortiz ofreció un breve esquema de lo que será su estilo de juego que se caracterizará como siempre en la ofensiva y además adelantó un poco de lo que serán los próximos días con respecto al mercado de fichajes para poder llevar al equipo a un nuevo nivel de juego y así reforzar todos los puntos débiles que han venido reflejando durante el último año de competencia.

“Es una charla que tenemos a diario. Cantidades no voy a decir, porque un número me puede cuestionar el momento en que lo diga. Es un mercado y habrá altas y bajas como es costumbre. La manera de jugar es ser agresivo, ser protagonista. Me gusta un equipo que de local y visita tenga esa necesidad de contrarrestar el juego del rival. Desde que inicie estaré mentalizando al jugador en eso”, expresó en sus declaraciones.

“Me gusta la parte ofensiva. En defensa tenemos centrales jóvenes capacitados, pero hay posibilidad de incorporar hacia adelante. Voy a ser persistente en ese sentido, me gusta tener equilibrio y que los defensas de las arreglen”, concluyó Ortiz.

Respaldo de presidencia

El presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, se mostró contento por la llegada de Fernando Ortiz al equipo y al mismo tiempo aseguró que esta decisión forma parte de una importante reestructuración para poder ser una organización ganadora; ante esto pidió el apoyo de la afición para respaldar la llegada del estratega argentino.

“En el plantel hay talento, pero necesitamos que la afición nos acompañe. Es fundamental regresar ese arraigo que no debemos perder, y hay que recuperar la intensidad para generar más con menos”, expresó.

Sigue leyendo:

–Chivas de Guadalajara ya tendría el nombre de su nuevo técnico

–Hincha de Cruz Azul fallecido es nominado al premio The Best

–Tiago Volpi lanza crítica contra el América: “Esperábamos más del rival”