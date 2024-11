Policía investiga tiroteo que dejó 2 heridos en centro comercial en Arkansas durante compras de Black Friday

Un tiroteo en un centro comercial de Arkansas durante el Black Friday, dejando a dos personas heridas tras una balacera en uno de los días de compras más concurridos del año, informaron las autoridades.

En un comunicado, la policía de Little Rock denominó el tiroteo, que sucedió a la 1:44 de la tarde en Park Plaza, como un incidente aislado y no una situación en la que hubo un tirador activo. Los funcionarios indicaron que se cree que inició como un “disturbio entre dos individuos, que derivó en un tiroteo”.

Se espera que las dos víctimas lesionadas se recuperen por completo, señaló la policía. No se ha realizado ninguna captura al respecto inmediatamente, informó CBS News.

Por su parte, Heath Helton, jefe de policía de Little Rock, declaró en principio en una rueda de prensa en la tarde que los agentes que se apersonaron a la escena hallaron a una persona herida en el lugar y que otras dos llegaron a un hospital más tarde. No obstante, los oficiales aclararon posteriormente que solo una víctima había sido llevada a un hospital de las cercanías en un vehículo privado, no dos.

Las causas exactas del tiroteo no estaban claras. Troy Daniell, gerente de una zapatería en el centro comercial, dijo que estaba laborando cuando escuchó los disparos “saqué a todos los clientes que estaban en mi tienda de allí. Los llevé a todos a la parte trasera de la tienda y los saqué de allí. Cuando escuché el primer (disparo) pensé que algo se había caído, pero luego escuché algunos disparos más y entendí de inmediato lo que estaba sucediendo”.

El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., explicó que “las acciones descuidadas, insensatas y criminales de dos personas hoy pusieron en peligro la vida y la seguridad de los residentes y visitantes. Estamos rezando por las víctimas de este incidente y esperamos que se recuperen por completo”.

