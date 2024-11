Venezolanos de NY se unirán a la protesta global contra Maduro: ¡Nos están matando en silencio!

La migración venezolana en el área triestatal se unirá este domingo 1 de diciembre a la protesta global convocada por la líder opositora María Corina Machado. El punto de reunión será el monumento de Simón Bolívar, en el 59 Central Park entre la Quinta y Sexta Avenida, entre 11:00 A.M y 2:00 P.M.

El objetivo de la creciente diáspora venezolana en la Gran Manzana, será visibilizar ante el mundo nuevamente lo que se califica el mayor fraude electoral en la historia de Sudamérica y alentar a la comunidad internacional a que tome acciones, ante una descomunal secuencia de violaciones de los Derechos Humanos.

“Estamos exigiendo a la Corte Penal Internacional que interceda por Venezuela. ¡Nos están matando en silencio! Seguiremos alzando la voz y que el mundo retumbe”, indica la convocatoria digital girada por redes sociales.

Por su parte, Osbel Paredes, coordinador de Vente Venezuela Nueva York, invitó a “todos los hermanos venezolanos y no venezolanos, para hacer una gran actividad. Queremos empezar a construir un país de prosperidad, que reciba con los brazos abiertos, a todos a quienes tuvieron que huir”.

El pasado 28 de julio, a pesar de que la oposición demostró con las actas, que había ganado el candidato Edmundo González Urrutia, con más del 70% de los votos, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro terminó siendo declarado, sin pruebas, como ganador por la institución electoral.

“Venezuela ya decidió, Edmundo González es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero. El régimen va a salir del poder, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta, a una nación libre que la vamos a poner a valer y a volar. Seguimos avanzando todos los días”, aseveró la líder opositora María Corina Machado desde la clandestinidad.

“Yo sería el primero en regresar”

En la ciudad de Nueva York, en los últimos 8 años la presencia venezolana a aumentado en un 1,000%, una cifra alentada por la crisis migratoria que trajo a albergues municipales, desde la primavera de 2022, a miles de personas, que en muchos casos llegaron por las olas de desinformación dirigidas por maquinarias de tráfico humano. Tras el espejismo del “sueño americano”, terminaron “encerradas” en el ecosistema de albergues.

“Yo sería el primero que me regresaría a mi país, si hay un cambio. Igual me han dicho miles de paisanos que entienden como un gran error haber venido aquí a ciegas. En 18 meses, aquí no he encontrado más que trabajitos ocasionales. Ahora con el nuevo gobierno en este país, obviamente todo será más duro para nosotros. Porque además muchos venezolanos, especialmente los más chamitos (jóvenes) se han portado fatal. Y eso nos ha rayado (desprestigiado) a todos”, comentó a El Diario un migrante caraqueño en un refugio en Manhattan.

Cada vez con más frecuencia, en las calles y en trenes del Subway, se observan familias venezolanas con niños con un cartel, solicitando dinero para poder sobrevivir.

“Justos por pecadores”

Para muchos venezolanos residentes de Nueva York, la era de Donald Trump podría significar un cambio de dos direcciones.

“Esperamos que el nuevo presidente, tenga una mano más dura con el régimen de Venezuela. Pero ojalá que a la vez, a los que viven aquí, no nos meta a todos nosotros ‘en el mismo saco’ del Tren de Aragua. Y realmente, saquen a los delincuentes que llegaron, que en realidad están haciendo mucho daño. Sería muy triste que paguen justos por pecadores”, comentó Manuel Carreño, un padre que dejó a su familia en Caracas y que detuvo sus planes de traer a su esposa y sus hijos.

Tratos crueles

Tras el descomunal fraude electoral en esa nación latinoamericana, miles de personas salieron a protestar el pasado mes de julio. Las fuerzas armadas y policiales iniciaron una acción cruel de represión y detenciones masivas, que alcanzó también a menores de edad, que se encuentran en cárceles sometidos a vejaciones y tratos crueles.

De hecho, ante las pruebas los ministros de Asuntos Exteriores del G7, integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, EE.UU. y la Unión Europea, aseguraron que continuarán apoyando la transición democrática en Venezuela, al resaltar que el opositor González Urrutia ganó por “mayoría significativa”, según los registros electorales.