Alcalde Adams insta a gobierno Trump a arreglar crisis migratoria y habla de deportaciones

Faltan todavía más de dos meses para que Donald Trump asuma nuevamente la Presidencia de Estados Unidos, y en medio de las amenazas del mandatario electo sobre el aumento en las deportaciones y los primeros nombramientos de funcionarios conservadores que piensa hacer en su gobierno, el alcalde, Eric Adams, fue cuestionado sobre la manera en qué trabajará desde Nueva York con el próximo inquilino de la Casa Blanca y aseguró que espera que Washington finalmente arregle la crisis migratoria.

A pesar del plan de Trump sobre asuntos migratorios y su intención de echar a andar “la mayor deportación jamás antes vista”, el burgomaestre prefirió mantener una postura de calma al respecto, pero recalcó el peso que ha debido cargar la administración municipal con la ola de nuevos migrantes que han llegado a los cinco condados desde la primavera del 2022.

“Tenemos un sistema de inmigración roto. Necesitan arreglarlo. Esa es la única conversación que quiero tener. Está roto, necesita ser arreglado. La ciudad de Nueva York fue devastada por ese sistema roto. 220,000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado aquí. No ha habido asistencia financiera de la administración. Creo que fueron alrededor de $200 millones de dólares, con miles de millones de dólares que tuvimos que pagar”, dijo Adams, advirtiendo que se opone a deportaciones en masa.

“No soy partidario de la deportación masiva. Soy partidario de asegurarnos de que nuestras fronteras sean seguras. Quienquiera que esté en libertad condicional en este país tenga una vía para obtener empleo y pueda mantenerse por sí mismo”, dijo el jefe de la Gran Manzana, acotando que no tiene caso discutir sobre planes que no se han implementado todavía. Sin embargo dijo que hay que escuchar a los electores.

“Arreglar la inmigración para que ninguna ciudad tenga que pasar por lo que yo pasé. Todas estas otras conversaciones no están solucionando el problema. Los votantes están diciendo que necesitamos asegurar nuestras fronteras, necesitamos asegurarnos de que las ciudades no experimenten lo que experimentó la ciudad de Nueva York”, mencionó Adams, dejando claro que está dispuesto a ayudar a resolver los problemas del país junto a la próxima administración. “Estoy dispuesto a sentarme con esta administración como traté de sentarme con las administraciones anteriores en mis 10 viajes a Washington y decir que tenemos un problema que está invadiendo las ciudades. Espero que esta administración escuche lo que estoy diciendo y escuche algunas de las ideas que he estado impulsando durante más de un año, casi dos años”.

Adams también dio un parte de tranquilidad a la comunidad inmigrante y familias sin documentos o que estén en proceso de resolver su estatus migratorio, y garantizó que la Gran Manzana defenderá las protecciones existentes en las leyes.

“A medida que surjan estas situaciones, las abordaremos. Voy a coordinarme con la administración para asegurarme de que sigamos con el espíritu de nuestras leyes aquí. Esta es una ciudad santuario. Esas leyes están vigentes”, dijo el Alcalde. “Quiero que la gente siga yendo a la escuela. Quiero que la gente siga utilizando nuestros sistemas hospitalarios. Quiero que la gente siga sabiendo que si es víctima de un delito, debe denunciar las acciones delictivas en su contra. No quiero volver a los días en que la gente se esconderá en las sombras. Vamos a hacer lo que hemos hecho. Todos hemos hecho lo que siempre hemos hecho. ¿Se les ha escapado que 220.000 personas vinieron a esta ciudad y nos ocupamos de ellas?”.

El mandatario local se refirió a los inmigrantes que cometen delitos serios y aunque advirtió que la ciudad no apoyará a quienes cometen actos delincuenciales insistió en que urge que el gobierno federal conceda permisos de trabajo a inmigrantes que están buscando asilo.

“No se viene a nuestra ciudad y a nuestro país a cometer actos de violencia contra personas inocentes, pero debería haber una vía para conseguir empleo. Lo he dicho. Se debería permitir que la gente trabaje. Piense en lo ridículo que es esto, poner a la gente en libertad condicional en el país y luego decirles que no pueden trabajar durante un período de entre seis meses y dos años”, dijo el Alcalde, al tiempo que mencionó que es necesario trabajar en diferentes frentes.

“Y entonces, los que están aquí, adivinen qué vamos a hacer con el empleo, permitir que la gente tenga un camino para perseguir el sueño americano, asegurar nuestras fronteras, tener una estrategia de descompresión, permitir el empleo, lidiar con aquellos que son delincuentes reincidentes en nuestro país. Esto no es nuevo. No me importaba quién sea el presidente, lo he estado diciendo una y otra vez, y los votantes dijeron lo mismo”, agregó Adams.

Y al responde si por ser Ciudad Santuario Nueva York se ha vuelto en regugio de criminales, como asegura Trump y otros críticos, el líder demócrata dijo que aunque cada persona puede tener su opinión, lo que urge es reparar las fallas del sistema migratorio.

“Esta es la mejor ciudad del mundo. La mejor ciudad del mundo, punto. Y cuando vamos de un lado a otro, aquellos que tienen opiniones sobre cualquier lugar de este país, eso está bien, pero no es mi caso. Arreglemos nuestro problema, el problema de la inmigración”, dijo Adams.