Ellen DeGeneres niega que su casa en Reino Unido se haya inundado

Hace unos días se informó que Ellen DeGeneres y Portia de Rossi decidieron mudarse a una granja en Cotswolds, Inglaterra, dejando a un lado su ya conocida vida en Montecito, California. Esta decisión ha sido confirmada por la misma comediante en una publicación hecha este domingo.

La confirmación la hizo al mismo tiempo que celebra dos décadas de relación con Portia de Rossi. Subió una foto en la que se ve a las dos posando en medio de una granja y escribe: “Hoy hace 20 años que comenzamos esta relación sin darnos cuenta de lo larga y hermosa aventura que sería. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuida de mí. Me ayudas a ver lo bueno en todo. Me ayudas a guiarme y levantarme cuando me siento mal o mal. Eres un alma hermosa con la que estoy muy agradecida de tener como compañero para navegar esta vida loca. Mi esposa. Mi mejor amiga. El amor de mi vida. Gracias por ser como eres y amarme”.

También dijo que está muy feliz de la oportunidad que tiene de viajar por todo el mundo con ella y expresó: “esperando nuestra primera Navidad con nieve“. Durante sus navidades en California no podía disfrutar de la nieve, pero en Inglaterra sí podrá hacerlo.

Al mismo tiempo desmintió una información difundida por medios británicos, en la que se aseguraba que la nueva propiedad de la pareja en Cotswolds se había inundado tras fuertes lluvias. A forma de postdata, dijo: “Para aquellos de ustedes preocupados, nuestra granja del Reino Unido NO se inundó”.

Por los momentos no ha hablado formalmente de las razones que las llevaron a cambiar de continente, aunque se presume que está relacionado al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Hay que recordar que DeGeneres apoyaba la candidatura de Kamala Harris y es una seguidora del Partido Demócrata.

