La batalla legal por los bienes de Anne Heche dio un giro importante tras darse a conocer que un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles emitió un fallo a favor del mayor de los hijos de la actriz.

Según información de Los Ángeles Times, el juez Lee Bogdanoff emitió un fallo a favor de Homer Laffoon, el hijo mayor de Anne Heche, donde se estipula que el joven de 20 años conservará el control de los bienes de su madre.

El fallo se dio a conocer después de las alegaciones de James Tupper, ex novio de Heche, quien pidió que los bienes no fueran controlados por el joven debido a que, desde su perspectiva, no es apto para ser representante de dicho patrimonio.

El principal argumento de Tupper fue que Laffoon dejó la universidad y no trabajaba para mantenerse a sí mismo. Dicha petición fue rechazada por el juez.

El hijo mayor de Anne Heche presentó una petición en agosto para administrar los bienes de su madre debido a que la actriz de ‘The Vanished’ no dejó un testamento.

En septiembre, el ex novio de Heche siguió solicitando ser el tutor legal del hijo menor, Atlas Heche Tupper, y albacea del patrimonio de la famosa.

Anne Heche falleció el 11 de agosto de este año por las heridas que presentó después de un accidente automovilístico en Los Ángeles.

Recientemente, Daily Mail reveló que los bienes de la ex pareja de Ellen DeGeneres son equivalentes a $400 mil dólares.

También te puede interesar:

–Anne Heche dejó unas memorias escritas antes de su muerte

–Junto a su hija y su novia, Amber Heard se refugia bajo una nueva identidad en un pueblo de España

–Demi Rose enamora a sus fans usando escotado vestido sin sostén que resalta sus encantos

–Brendan Fraser no descarta actuar en otra secuela de ‘The Mummy’