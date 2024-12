Justin Timberlake cancela concierto por problemas de salud

El cantante Justin Timberlake canceló su próximo concierto en Oklahoma, originalmente programado para el 2 de diciembre, debido a una lesión en la espalda que sufrió recientemente durante una presentación en Nueva Orleans.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales del también actor, donde explicó que la lesión le impedirá presentarse en ese show de su gira “Forget Tomorrow”. Además de que lamentó profundamente el inconveniente y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Lo siento mucho, Oklahoma City. Tengo que cancelar el concierto del 2 de diciembre. Me lastimé la espalda en New Orleans y mis médicos me han indicado que descanse un poco más. Gracias por su comprensión“, escribió el intérprete de 43 años.

La cancelación generó decepción entre los seguidores de Timberlake en Oklahoma, quienes esperaban con ansias su presentación. Asimismo, los internautas dejaron ver que les molestaba que no se diera detalle sobre cómo sería el reembolso de los boletos.

Sin embargo, muchos otros aseguraron que la salud del artista es la principal preocupación en este momento para garantizar su regreso a los escenarios en óptimas condiciones.

Este contratiempo llega en un momento delicado para Timberlake, quien ya había experimentado algunos desafíos profesionales en los últimos meses durante su The Forget Tomorrow Tour, que promociona su álbum más reciente, Everything I Thought It Was.

El pasado mes de octubre, el intérprete de “Cry Me a River” también pospuso un concierto en el Prudential Center de Nueva Jersey debido a una lesión no especificada.

“Lamento mucho posponer el espectáculo de esta noche. Tengo una lesión que me impide actuar. Estoy trabajando para reprogramarlo lo antes posible“, señaló en esa ocasión.

Posteriormente, Justin Timberlake anunció la suspensión de varias fechas entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre debido a un diagnóstico de bronquitis y laringitis.

Entre las ciudades afectadas estuvieron Chicago, Detroit, Milwaukee y Columbus, cuyos conciertos fueron reprogramados para febrero de 2025.

