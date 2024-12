Pep Guardiola respondió con fuerte gesto a fanáticos que lo critican

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola pasa por un mal momento tanto personal como colectivo. Tras difundirse imágenes de él con rasguños y corte en su cara y frente e hilvanar siete partidos sin victoria, ahora el catalán la agarró contra quienes critican su actualidad.

Posterior a la derrota que sufrió este domingo 2-0 frente al Liverpool por la Premier League, Guardiola lució molesto y esto fue aprovechado por los hinchas de los Reds al ensañarse contra el DT por el mal momento que atraviesa, el peor de toda su carrera.

Según el exFC Barcelona los aficionados desde la tribuna lo estaban “despidiendo” del cargo, al igual que ha ocurrido anteriormente en otros estadios, por lo que decidió responderle con un gesto en el que recordaba las seis Premier League que ha conseguido desde que aterrizó en Inglaterra.

La polémica la abordó nuevamente en encuentro con los medios de comunicación donde se refirió a un hipotético despido del club que recientemente le renovó contrato hasta el 2027.

“Todos los estadios quieren despedirme, ¡empezó en Brighton! Quizá tengan razón con los resultados que estamos teniendo. No me lo esperaba en Anfield. No lo hicieron con el 1-0 sino con el 2-0. Quizá deberían haberlo cantado antes. No me lo esperaba de la gente del Liverpool, pero está bien. Es parte del juego y lo entiendo perfectamente. Hemos tenido batallas increíbles juntos. Les tengo respeto”, comentó el tres veces ganador de la UEFA Champions League.

Sobre la posibilidad de luchar aún por el título pese a la desventaja que tiene respecto al Liverpool, Guardiola señaló que dijo antes de este encuentro que no estaban “en posición de pensar en objetivos, pero la temporada es larga”.

“Tenemos que pensar en conseguir resultados y luego algunos jugadores volverán y entonces seremos mejores y creeremos, tal vez. Hay muchas cosas por las que luchar y lo vamos a intentar”, apuntó el técnico del City, quinto clasificado en liga a 11 puntos del Liverpool tras sufrir cuatro derrotas seguidas y acumular siete encuentros sin ganar.

Tras indicar que tienen que “hacer un reset”, felicitó a sus jugadores, en los que mantiene plena confianza.

“Lo único que puedo decir es gracias porque sé el compromiso que demostraron con y sin el balón. Volveremos a empezar e intentaremos enlazar una buena racha. Hay un momento en el que tal vez haga clic”, explicó Guardiola, que felicitó al Liverpool por una victoria merecida.

Sigue leyendo: