Campeona de boxeo Claressa Shields menosprecia a Jake Paul

Son varias personas las que han criticado a Jake Paul y su incursión en el boxeo. Ahora se unió la campeona mundial Claressa Shields, quien aseguró que vencería fácilmente al youtuber.

En una entrevista con la cadena TMZ Sports, Shields aseguró rotundamente que Paul no tiene habilidades para enfrentarla en un combate. Por este motivo, la boxeadora afirmó que él también influencer no es rival para ella en un combate.

“Él no es rival para mí (…) no creo que Jake Paul tenga las habilidades para subirse al ring conmigo o con cualquiera de los chicos en la categoría de 154 libras en adelante que estén clasificados. No voy a mentir. 1-10”, dijo.

La campeona de peso mediano Claressa Shields celebra después de derrotar a la actual campeona de boxeo de peso pesado femenino del CMB, Vanessa Lepage-Joanisse, de Quebec, durante una pelea, el sábado 27 de julio de 2024, en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Crédito: AP

Las declinaciones de Shields se dan justo después de la pelea de Paul vs. Mike Tyson. Un éxito en taquilla y streaming, pero dejando expectativas sin cubrir en lo deportivo. Aunque la campeona considera que el youtuber no tiene talento boxístico, no todo es malo.

Shields afirmó que la influencia e incursión de Paul en esta disciplina ha favorecido a atraer a más fans. “Él está trayendo más atención al deporte, y eso es lo que necesitas”, expresó.

“Ojalá todos los involucrados en ese lado sigan construyendo sobre eso y creen un verdadero plan para que se pueda usar para las generaciones futuras”, añadió.

Clarisssa Shields

Claressa Shields es boxeadora y artista marcial mixta estadounidense. Nació en 1995 en Flint, Michigan. Fue la primera en su disciplina en ganar una medalla de oro para su país en los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Lo volvió a hacer en Río 2016 en la categoría de peso mediano.

También ha hecho historia consiguiendo campeonatos mundiales en cinco divisiones de peso diferentes, incluyendo el título indiscutible de peso superwélter femenino desde marzo de 2021.

Su legado se extiende también al peso mediano, supermediano y superwélter. Shields entró al selecto y reducido grupo de boxeadores que ganaron los cuatro títulos mundiales principales (WBA, WBC, IBF y WBO) en dos categorías de peso.

Además, Shields ha incursionado en las Artes Marciales Mixtas (MMA). Debutó en junio de 2021 y tiene historial de dos victorias y una derrota. Actualmente, compite en la Professional Fighters League (PFL).

