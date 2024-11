Dana White revela el tiempo que duraría Jake Paul contra el Canelo Álvarez

El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, se unió a la ola de críticas que ha sufrido el boxeador estadounidense Jake Paul ante su ferviente deseo de poder enfrentarse contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; ante este motivo aseguró que en caso de lograr un combate contra el antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, el youtuber no duraría más de 30 segundos.

Estas palabras surgen debido a las constantes ocasiones en las que Jake Paul ha retado al Canelo Álvarez para enfrentarse en la categoría de los pesos crucero (200 libras) al afirmar que tiene todas las cualidades para acabar con su carrera; su confianza aumentó luego de romper el récord de transmisión en Netflix con más de 60 millones de usuarios conectados en el enfrentamiento que protagonizó contra la leyenda del pugilismo Mike Tyson.

“Canelo sigue siendo el hombre. Sale a la cancha, se esfuerza y sigue dominando al más alto nivel. ¿Jake Paul peleando con él? No duraría más de 30 segundos. 40 millones de dólares por pelea, y eso sin contar lo que genera fuera del ring”, expresó Dana White durante unas declaraciones ofrecidas al podcast Club Shay Shay.

“Canelo pelea con tipos de verdad. Mantiene intacta su credibilidad y aún gana millones por pelea. No necesita a Jake Paul y, honestamente, Jake debería seguir con lo que está haciendo. No hay nada de malo en eso, pero enfrentarse a alguien como Canelo es una ilusión”, agregó el presidente de la UFC.

Al mismo tiempo Dana White se burló de Jake Paul y lo calificó de una persona que “necesita enfrentarse a figuras icónicas como Tyson” para ganar relevancia, esto luego del enfrentamiento que tuvo hace unas semanas contra la leyenda Mike Tyson en la ciudad de Arlington, lo que ha generado fuertes críticas en su contra.

Confían en la pelea

El manejador de Jake Paul, Nakisa Bidarian, respaldó las declaraciones de su amigo al asegurar que está completamente seguro de poder conseguir un enfrentamiento contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego del éxito que ha registrado estos días tras vencer a Iron Mike.

“En términos de Saúl “Canelo” Alvarez, estoy 1,000 por ciento seguro de que esa pelea se va a dar, ya sea este año o el próximo. Sin duda, esa pelea está en el mapa para Jake Paul”, expresó en sus declaraciones.

“No veo ninguna razón por la cual Canelo Álvarez contra Jake Paul. Jake ha estado peleando en peso crucero. Para esta pelea en particular contra Mike Tyson, no había forma de que Tyson fuera a bajar a peso crucero, así que Jake aceptó subir a peso pesado. Jake no planea pelear todo el tiempo en peso crucero, pues en algún punto él quiere hacer peleas emocionantes y disruptivas como pelear con Anthony Joshua o Daniel Dubois, aunque eso no está en la ruta inmediata de Jake”, resaltó.

