Chris Soto, asesor de Miguel Cardona, apuesta a que Jenniffer González no descarrilará proceso de descentralización de Departamento de Educación

Nueva York – Chris Soto, asesor sénior del secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dijo que el gobierno entrante de Puerto Rico encabezado por la gobernadora electa Jenniffer González, no desechará el proceso ya encaminado por la saliente administración para descentralizar el sistema público en coordinación con las autoridades federales.

En entrevista con El Diario, Soto anticipó que representantes de la agencia federal estarán próximamente participando de una de las audiencias de transición gubernamental, proceso que inició hace unas dos semanas cuando se anunció el calendario.

El proceso de transición busca que el cambio de mando entre administraciones se realice de forma ordenada y eficiente a través de las distintas agencias.

En la vista se hablará sobre los esfuerzos de descentralización o para distribuir el poder decisional y los recursos del Departamento de manera más efectiva por medio de las regiones, entre otros asuntos que impactan el sistema de instrucción pública.

En el intercambio con este rotativo, el asesor federal se mostró confiado en que en Puerto Rico mantendrán los cambios implementados por medio de la iniciativa IDEAR (Descentralización Educativa y Autonomía Regional), ya que, según dijo, el gobierno entrante está consciente que se trata de un esfuerzo que respalda la comunidad escolar en general.

Sin embargo, añadió que las autoridades en la isla tomarán una decisión final sobre el rumbo de la descentralización una vez examinen el alcance logrado y los retos que quedan.

“Ya hemos hablado con la gobernadora electa y también miembros de su equipo. Estamos hablando de diferentes temas, no solamente la descentralización, pero también el síndico y otros temas educativos para ver dónde ellos están y ver cómo pueden continuar el trabajo”, declaró Soto a este rotativo.

“El secretario (Cardona) y la gobernadora tuvieron una conversación sobre el tema de descentralización para continuar el trabajo. Ella mencionó que hubo retos y ellos quieren mirar cuáles son los retos y cuáles son los cambios que ellos pueden (aplicar)…pero que no quieren botar todo el trabajo que hemos hecho durante estos años”, añadió.

La entrevista a Soto se realizó poco después de que el Departamento de Educación federal suministrara a la gobernadora electa y a su equipo la “Guía de Transformación Educativa de Puerto Rico”, documento que resume los avances de IDEAR tras la firma de la orden ejecutiva el 22 de mayo de 2023.

“Muchos dijeron que este avance no sería posible debido al reto de cambiar la cultura de toma de decisiones centralizada del DEPR y a la politización de las decisiones de contratación y financiamiento que afectan el sistema. Sin embargo, en los últimos tres años, Puerto Rico ha logrado un progreso significativo en la mejora de la educación de los estudiantes, incluyendo el primer aumento de salarios para los maestros en 12 años, la creación del primer Consejo Asesor Local elegido por el pueblo de la región de Ponce, y el compromiso con un plan a largo plazo para mejorar los resultados de los estudiantes mediante la transformación de un sistema centralizado. Muchos dudaron que este progreso fuera posible. Yo no”, indicó Cardona en un mensaje a la gobernadora como preambulo al informe.

El funcionario apostó a que González continuará encaminando los procesos.

“Usted será la líder que llevará esta transformación al siguiente nivel como Gobernadora y garantizará que el trabajo de descentralización continúe en toda la isla. Reconociendo que queda mucho trabajo por hacer, el Departamento seguirá apoyando a Puerto Rico a lo largo de esta transformación”, agregó el secretario de Educación, quien es de origen boricua.

A continuación la entrevista completa a Soto:

El Diario: “O sea, que básicamente ellos están evaluando qué ha funcionado y qué está más atrasado para entonces tomar decisiones, ¿eso es lo que usted me está diciendo?”

“Sí, y también vamos a estar en las vistas públicas que están llevando a cabo entre la administración entrante y la actual”

El Diario: “Ustedes le enviaron la guía a la gobernadora electa. ¿Qué a su juicio es lo más importante de ese contenido?”

Soto: “Yo diría que cambiar la cultura de escoger líderes educativos por un sistema de mérito, para cambiar el sistema actual que elige a sus líderes por su partido político, y cambiar a un sistema que es por mérito. Así que yo pienso que ese es el logro más importante durante este proceso, que hemos cambiado la conversación sobre la necesidad de nombrar, elegir y contratar a personas por méritos y por sus habilidades y capacidades”

El Diario: “El secretario (de Educación) ha dicho que falta camino por recorrer. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en este proceso?, ¿cuál es el balance que usted hace desde que empezaron hasta la fecha de hoy?”

Soto: “Empezamos en el 2021 porque tuvimos que reparar relaciones en el sistema educativo después de la Administración anterior; estuvimos en las comunidades escuchando para llegar a un punto en el 2023 donde ya teníamos la estrategia. Ahora, yo no puedo darte un número específico, pero sí hemos logrado mucho. Tenemos un CAL (Consejo asesor local) en Ponce que es la primera base en Puerto Rico con un grupo de educadores y miembros de la comunidad escolar que fueron elegidos para estar encargados de esos temas educativos…número uno; y también hemos visto cambios durante los procesos pilotos sobre educación especial, compras; diferentes logros que hemos visto y que podemos replicar en varias partes del sistema. No te puedo dar un número específico, pero sí hemos cambiado la conversación y hemos visto estos logros…Esperamos que la comunidad escolar siga con ese trabajo y con ese reclamo que ellos hablaron en los conversatorios”

El Diario: “Usted menciona lo de la LEA provisional (Agencia Educativa Local) y demás. ¿Hasta qué punto se están manejando (a nivel regional) fondos federales por cuenta propia?”

Soto: “Todavía no, pero ya hemos visto que esos planes de trabajo en los que se van a usar fondos federales están en proceso para aprobar, y eso también es un cambio de cultura, porque normalmente esos planes se aprueban en la oficina central, pero este año el equipo de Ponce creó ese plan para usar los fondos. Así que vamos a ver, yo digo que en unas semanas, se van a usar esos fondos directamente en Ponce”

El Diario: “Cuándo usted dice utilizar esos fondos, ¿para qué exactamente se utilizarían?”

Soto: “Depende del tipo de fondo federal. Tenemos diferentes cantidades con diferentes requisitos; Título 1, Título 2, Título 3. Así que puede ser por desarrollo profesional; puede ser para rezago académico; depende del plan y del tipo de fondos”

El Diario: “La Asociación de Maestros y otros sectores han planteado (su preocupación) sobre la elección de (los miembros) del Consejo Asesor Local. Usted menciona como punto importante la cuestión de que tienen que ser elegidos por mérito. ¿Cuál es la garantía de que esos funcionarios (que fueron seleccionados), en efecto, fueron elegidos por la comunidad y no por motivaciones políticas?”

Soto: “Hubo una elección, y esas personas tuvieron que dar al pueblo razones para escogerlos. Yo no puedo entrar en si hay influencia política en esa elección, pero la realidad y el hecho es que esas personas fueron elegidas por la comunidad. Obviamente, hay personas que tienen su perspectiva política, pero la realidad es que eso fue un proceso democrático”

El Diario: “Si hay algo en lo que coincide la gobernadora (con ustedes) es que hay dinero, pero que el problema es la administración (de ese dinero), porque yo la he escuchado y cuando habló de sus propuestas de educación en lo que insistió fue que en la agencia hay dinero, pero el problema es que no llega (a los salones). ¿Cuál es la razón por el que ese dinero se queda a nivel central?, ¿qué es lo que lleva a que esa sea la situación?”

Soto: “Esto no es un secreto, esto es parte del trabajo que estamos llevando a cabo para mejorar los sistemas de la oficina central y parte de la razón por la que estamos impulsando la descentralización, porque es uno de los sistemas educativos más grandes; uno de los cinco sistemas unitarios y es demasiado trabajo manejar esa cantidad de fondos a nivel central para asegurar que esos fondos al final lleguen a los salones…La realidad es que tenemos un sistema unitario que es bien burocrático…”

El Diario: “¿Y los municipios?, ¿qué participación deberían tener en estos procesos o cómo ustedes lo están mirando en términos del organigrama que crearon para la descentralización?”

Soto: “Los municipios tienen un rol y ellos, depende del municipio, algunos están encargados de la transportación; algunos están encargados de reparaciones en planteles. Lo importante es que ellos también tengan esa voz en el CAL. Hay un alcalde que fue electo para el CAL. Reconocemos que el municipio y el alcalde en este caso tiene una voz importante, porque muchas veces es el alcalde el que está haciendo el trabajo que debería hacer la oficina central”

El Diario: “En términos de los fondos en sindicatura, ¿cuál es el estatus en estos momentos y cómo esto puede retrasar más lo que ustedes han estado tratando de adelantar en cuanto al proceso de distribución de los fondos?”

Soto: “Vamos a ser bien claros. Hay alguna gente que quiere usar el síndico como un cuco, pero sabemos que hay 15 pasos para que los fondos de una requisición lleguen al salón. Ahora que hay 16 o 17 no podemos decir que el problema es con el síndico. Sí, demora el proceso un poco, eso es verdad, pero la realidad es que también estamos trabajando en ese tema para ver cuáles son las flexibilidades que podemos dar al Departamento de Educación de Puerto Rico antes que nosotros salgamos de la Administración”.

El Diario: “Hay otro asunto aquí también de las plantas físicas de las escuelas. Podemos tener todos los materiales que queramos y demás, pero si no hay una planta física segura para recibir a los estudiantes, nos quedamos atrás. Un asunto que se ha traído, sobre todo en la zona suroeste, es que desde el 2020 con los sismos, por mencionar un ejemplo, hay muchos planteles que todavía no se han reparado. ¿Qué, en particular, ustedes han hecho sobre ese tema?”

Soto: “El tema de infraestructura no está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros no otorgamos fondos para infraestructura. Sí pudieron usar algunos fondos para reparaciones. Pero eso es una responsabilidad del Estado, en este caso el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ha habido retos, y honestamente no tengo la información para contestar, porque no estamos metidos en esa conversación sobre infraestructura porque no son parte de nuestras responsabilidades. Lo que puedo decir es que sí, es un reto, que afecta el aprovechamiento académico, porque si no hay salones diferentes para aprender, si no hay planteles adecuados, eso va a afectar la experiencia educativa”

El Diario: “¿Usted cree que, en efecto, se va a desmantelar el Departamento de Educación federal, como se ha propuesto, como mencionó Donald Trump?, ¿cómo esto afectaría los procesos en Puerto Rico?, porque se está planteando como si fuera un proceso fácil, como si al siguiente día que llegue Trump (oficialmente) a la posición, esté desmantelando el Departamento”

Soto: “Yo no puedo comentar en los planes que tiene la Administración entrante. Yo no sé si todavía ese es parte de su plan, pero lo que nosotros estamos enfocados es en la guía que le entregamos a la gobernadora electa; también en el trabajo que tenemos hacia adelante. Tenemos un evento el 10 de diciembre (en Puerto Rico) para hablar de los temas que nos faltan y para ver cuál es el plan de la comunidad escolar para seguir el trabajo que hemos hecho durante estos años. Así que yo no sé que va a hacer esta Administración nueva…”

El Diario: “Pero si fuera el caso que una Administración decidiera iniciar el proceso (para eliminar el Departamento de Educación federal), ¿cuál sería el impacto en Puerto Rico por la información que usted maneja?”

Soto: “Honestamente, eso es una cuestión para el Congreso de Estados Unidos, porque estos fondos federales vienen del Congreso. Si vamos a ver un cambio, eso tiene también que venir del Congreso, porque lo que pasa en un estado como Nueva York, Florida o Arizona también puede afectar lo que pasa en Puerto Rico y viceversa”

El Diario: “Se descarrila o sigue el proceso de descentralización del sistema de educación en Puerto Rico, ¿cuáles son sus apuestas?”

Soto: “Se sigue, porque esto no es una idea o plan del Departamento de Educación federal. Esto fue después de conversaciones, talleres con expertos y comunidades escolares en Puerto Rico, y tenemos un plan que el pueblo entregó en el 2023 que dice que ellos querían ver su sistema educativo (descentralizado). Así que esto no es un plan solo de nosotros, es del pueblo. Por eso entregamos la guía, porque eso es una continuación del plan de pueblo que ellos quieren ver en su sistema educativo”

