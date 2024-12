Consejos para evitar las estafas durante la temporada navideña

Presentado por JPMorganChase

Las fiestas son un momento para celebrar con tus seres queridos, no para ser víctima de estafas que puedan interrumpir la alegría. Las estafas te pueden llevar a perder dinero y poner en riesgo tu cuenta e información personal, lo que puede tomar tiempo y ser costoso.

Estos son algunos consejos para protegerte de estafas comunes esta temporada:

Paquetes perdidos o problemas con la entrega: ¿Esperas un paquete? Ten cuidado con los mensajes de phishing a través de correo electrónico o texto que se hacen pasar por servicios de entrega como UPS o FedEx con enlaces para ver “entregas perdidas”. Estos enlaces pueden llevarte a páginas de internet e inicios de sesiónes falsas o sitios infectados por códigos malignos. No respondas a mensajes que soliciten información personal o financiera, incluyendo dinero o criptomoneda. Ten cuidado si recibes paquetes inesperados y evita escanear códigos QR, ya que pueden ser intento de robar tu información.

Las fiestas también son una temporada de donaciones. Antes de donar dinero, verifica la información de contacto y de pago de la organización benéfica que elijas y mantente alerta a mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas pidiendo donaciones. Como cualquier otro mensaje no solicitado, no hagas clic en enlaces ni abras archivos adjuntos que puedan contener códigos malignos o intentan robar tu información.

“Los estafadores no discriminan y pueden atacar a cualquiera durante esta temporada festiva. No bajes la guardia. Recuerde siempre que si algo parece sospechoso, es probable que lo es. Al estar alerta e informados, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de ser víctimas durante estas fiestas”, dijo Darius Kingsley, director de Prácticas Bancarias de Consumo en Chase.

Consejos para evitar estafas:

No envíes dinero a personas desconocidas ni por bienes o servicios que no puedas confirmar que existen.

Ten cuidado con los mensajes amistosos de extraños en las redes sociales. Los estafadores podrían intentar ganarse tu confianza antes de pedir dinero.

Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo es. Ten cuidado con los descuentos o precios bajos que pueden ser estafas.

Si compras en mercados de redes sociales, nunca pagues con Zelle — es lo mismo que dinero en efectivo y es posible que no puedas recuperar el dinero si surge un problema.

Para obtener más información sobre cómo protegerte de las estafas y el fraude, visita chase.com/detectar-estafas, un recurso gratuito que ofrece información en inglés y español.

