Demichelis no se confía tras clasificar a semifinales de la Liga MX

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, se mostró bastante orgulloso por todos los miembros de su plantilla luego de la contundente victoria que lograron en los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM para lograr así su clasificación a las semifinales y estar un paso más cerca para levantar el título de campeones.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al partido en el que detalló que todo el equipo realizó un gran trabajo dentro del terreno de juego en ambos partidos; pero al mismo tiempo reconoció que todavía no han logrado nada y que deben estar enfocados en los próximos encuentros.

“Sabe a una clasificación a la siguiente fase, a una semifinal, dijimos que asumíamos las exigencias de los Cuartos de Final aún con la desventaja deportiva… no teníamos excusas, entonces sabe a felicidad, a un orgullo personal ser mi primera liguilla y pasar ganando los dos partidos, pero con humildad porque no he logrado absolutamente nada, más que pasar a la semifinal”, expresó.

“Teníamos la desventaja deportiva y para muchos parecía poco el 1-0 en Monterrey, antes de la serie dije que teníamos que hacer 200 minutos excelentísimos para poder superarlos porque era un equipo sólido. Nos hicieron las cosas muy difíciles, en el transcurso del segundo tiempo fue desarmando un poco el partido por la búsqueda que tenían que hacer ellos, sabíamos que eso nos iba a beneficiar y tuvimos la fortuna de hacer dos golazos y ya de tener un poco más de dominio de la serie”, agregó en sus declaraciones el estratega.

Próximo rival

Para finalizar, Martín Demichelis fue cuestionado sobre si prefiere enfrentar a los Tigres de la UANL o al Atlético San Luis para la ronda de semifinales y detalló que no está enfocado en eso; sostuvo que lo único que le interesa es que todos sus jugadores mantengan el gran nivel competitivo que han demostrado para poder alcanzar así las victorias necesarias para ser los nuevos campeones de la Liga MX.

“Independientemente de quién nos toque creo que si nosotros competimos dentro de lo que podemos llegar a ser, vamos a ser un equipo competitivo para cualquiera, para San Luis o para Tigres. Entonces primero a recuperar, a descansar, a disfrutar de esto con equilibrio, con armonía y con profesionalismo”, destacó.

