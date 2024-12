Mujer empuja a hombre “sin querer” a las vías del metro de Brooklyn

Una mujer ataviada con una gabardina de color gris empujo al alzar a una persona que viajaba por el metro de Brooklyn el domingo en la mañana, informaron las autoridades.

La víctima, de 43 años, estaba de pie en el andén con dirección sur en la estación Kosciuszko Street en Bedford-Stuyvesant cerca de la 9:00 de la mañana, cuando su atacante no identificada con un abrigo largo de repente lo empujó hacia las vías del tren J, indicaron fuentes policiales y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En ese instante en que el hombre estaba en las vías no llegó ningún tren y la víctima no resultó gravemente herida, según los funcionarios e informó New York Post.

Por su propio pie volvió a subir a la plataforma y las autoridades lo trasladaron al Hospital Woodhull en condición estable, añadieron los agentes.

Los oficiales de la policía de Nueva York siguen tras la búsqueda de la sospechosa, que escapó de la estación poco después de empujar al hombre.

Sigue leyendo: