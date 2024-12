Arrecian lucha contra el “surfing” en los trenes en Nueva York

“Surfear” en los techos de los trenes del metro de la Ciudad de Nueva York se ha convertido en una “moda” muy peligrosa, que tan solo en lo que va corrido del 2024 ha dejado seis personas muertas, mayormente adolescentes, y más de 181 arrestados, 46% más que el año pasado.

Y en su afán para que esa práctica, que además de riesgosa es ilegal, termine, autoridades de la Gran Manzana han unido esfuerzos con diferentes agencias y organismos, entre ellas el Concejo Municipal, la Defensoría del Pueblo, el NYPD, el Departamento de Educación, la MTA y la administración Municipal. La meta es que esa tendencia desaparezca de las líneas del metro.

“La MTA está presionando a las empresas de redes sociales para que eliminen los videos virales de este comportamiento peligroso”, dijo Michael Kemper, director de seguridad de la MTA, advirtiendo que parte de la motivación de los jóvenes para subirse a los techos de los trenes es capturar videos que ponen en redes sociales. “Estamos buscando este tipo de contenido todos los días y, hasta ahora, hemos marcado más de 10,000 publicaciones para eliminarlas en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat. Ese trabajo continuará”.

El jefe de tránsito del NYPD, Joseph Gulotta, manifestó su preocupación y reveló que en promedio quienes incurren en esa práctica tienen 14 años, pero algunos detenidos han llegado a ser de solo 9 años. Asimismo instó a los adolescentes a que frenen ese comportamiento que puede acabar con sus vidas y también meterlos en problemas legales.

“Vemos a las redes sociales como el principal impulsor de este comportamiento. Vemos que los usuarios que intentan capturar y compartir contenido atrevido en las plataformas de redes sociales es un fenómeno que no vimos en las décadas pasadas”, manifestó el oficial, al tiempo que mencionó que el NYPD ha lanzado un plan que incluye visitas domiciliarias a los padres cuyos hijos han sido sorprendidos surfeando en el metro y lanzando mensajes de concientización.

“Cuando hablamos con ellos y les mostramos los peligros de esta acción, realmente se dan cuenta de la gravedad y el impacto”, agregó Gulotta, señalando además que el NYPD también usa tecnología de drones para vigilar a los usuarios de Subway en barrios con altos reportes de esa conducta que suele aumentar en el verano cuando las clases terminan.

Las inquietudes llegaron también hasta el seno del Concejo Municipal, donde se realizó una audiencia para analizar lo que está ocurriendo y buscar soluciones que se sumen a los planes actuales para contrarrestar ese creciente fenómeno, que potencialmente pone en riesgo a unos 350,000 estudiantes de las escuelas.

“Estamos aquí para investigar las causas fundamentales del surfing y discutir soluciones”, dijo la concejal de Queens Selvena Brooks-Powers, presidenta del comité de transporte e infraestructura, recalcando que los mayores casos registrados ocurren en su condado, pues es el tren 7 el más popular para “surfear”.

Al hablar sobre el gusto que tienen los adolescentes por esa línea, el director de seguridad de la MTA dijo que resulta atractiva porque “es un lugar que atrae a los usuarios por diferentes razones. Es una línea de tren elevada. Es relativamente plana. Es extremadamente pintoresca. Todo esto encaja con lo que impulsa el surfing. Ese telón de fondo de la línea 7 aporta mucho”.

Las autoridades municipales siguen adelante con la campaña de concienciación pública “Subway Surfing Kills: Ride Inside, Stay Alive” pero insisten en el llamado a que los padres de fmilia se sumen.

“Lo he dicho tantas veces que no hay mejor socio en nuestros esfuerzos por combatir el surfing en el metro que un padre preocupado. El padre que viene y lo ve de verdad. Tiene mucho más valor que un tirón de orejas que crearía la aprehensión”, dijo el funcionario durante la diligencia en el Concejo Municipal.

El defensor del Pueblo, Jumaane Williams se sumó al llamado a que cese esa práctica, pero pidió un enfoque multifacético para la prevención, más centrado en la participación de los jóvenes y no solo en la aplicación de la ley.

“Aunque nunca surfeé en el metro, me agarré del tren en las vías, lo cual era bastante peligroso. Y eso fue antes de que plataformas como TikTok, YouTube e Instagram promocionaran videos de underground surfing. Es solo uno de los muchos desafíos virales peligrosos que proliferan en las redes sociales”, dijo Williams.

“Aprecio que el Departamento de Policía de Nueva York tenga un enfoque multifacético en este caso, pero me preocupa el aumento de los arrestos de jóvenes, especialmente cuando consideramos que muchos de los usuarios de los subterráneos son lo suficientemente jóvenes como para estar en la escuela primaria o secundaria. Sabemos que los niños no tienen la misma capacidad que los adultos para comprender plenamente las posibles consecuencias de sus acciones”, agregó. “También sabemos que el simple arresto y el castigo no siempre tienen el efecto disuasorio en las personas, en particular en otros miembros de la población que ven al individuo ser arrestado, no siempre cambia su comportamiento, que es lo que realmente queremos”.