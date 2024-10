Niña muere surfeando en Metro de Nueva York: alarma por continua racha fatal con 6 casos en 2024

Una niña de 13 años murió y otra de 12 resultó gravemente herida cuando cayeron juntas mientras surfeaban en el Metro de Nueva York en Queens (NYC) y fueron atropelladas por un tren.

Este caso encendió de nuevo las alarmas por ser la 2da tragedia similar en menos de una semana y la 6ta en lo que va de año, toda con víctimas menores de edad.

En el último incidente, las niñas estaban haciendo surfeo en la parte superior de un tren de la línea 7 con destino a Manhattan cuando se cayeron cerca de la estación elevada 111th St. en Corona a las 10:38 p.m., detalló Daily News.

Fueron atropelladas por el tren cuando cayeron. Una niña murió en el lugar y la otra fue trasladada de urgencia por médicos al Elmhurst Hospital, donde se encuentra en estado crítico. Sus nombres no han sido divulgados. Una fuente policial dijo que la sobreviviente puede haberse fracturado el cráneo y tener sangrado en el cerebro.

Demetrius Crichlow, presidente de la Oficina de Transporte Público de la Ciudad de Nueva York (New York City Transit), imploró a los padres y a los niños que se tomen en serio las consecuencias de surfear en el metro.

“Esto no es un juego”, dijo Crichlow. “No hay reinicio al final. No hay reinicio cuando una persona se cae. Recuerdo jugar a la Nintendo. Al final del juego, simplemente lo reinicias. Eso no sucede. Esto es una cuestión de vida o muerte. No hay vuelta atrás”.

Apenas cuatro días antes de esta tragedia, el miércoles Adolfo Sanabria, niño inmigrante colombiano de 13 años, también murió mientras surfeaba en el Metro de Nueva York en Queens.

En septiembre el niño Cayden Thompson, de apenas 11 años, se convirtió en la víctima más joven de la mortal práctica de “surfismo” que se ha vuelto común en el Metro de Nueva York, al parecer estimulada por videos en las redes sociales. Su joven tío, Christian Vega (15), se culpó a sí mismo y a las redes sociales por esa tragedia sucedida en Brooklyn.

“Es desgarrador escuchar que otra vida se trunca debido a la práctica de hacer surf en el Metro (…) Seguiremos haciendo todo lo posible para desalentar esta peligrosa actividad, pero necesitamos que todos se unan a nuestros esfuerzos. A través de nuestra campaña #RideInsideStayAlive, seguiremos trabajando para mantener a nuestros niños a salvo”, dijo entonces el alcalde Eric Adams.

Los tres otros casos anteriores en 2024 son: en julio un quinceañero hallado muerto en las vías del Metro en Queens; en junio un niño de 13 años en El Bronx y en enero un adolescente en Brooklyn. Además ha habido al menos cinco heridos.

La MTA inició una campaña de concientización sobre seguridad pública en septiembre de 2023 para disuadir a los jóvenes de arriesgarse a realizar esta peligrosa maniobra. Dos meses después la policía de Nueva York envió sus primeros drones para buscar surfistas y advertir a los conductores que detuvieran su tren, recordó Daily News.

En conjunto la policía y los funcionarios MTA siguen tratando de tomar medidas enérgicas. “El surf en el Metro mata”, recalcó el alcalde Adams durante una visita a la estación Bushwick en junio del año pasado luego de otra tragedia. “Podemos hacerlo mejor y las redes sociales deben desempeñar un papel para abordar este problema”, agregó.

La MTA dijo que pediría a las empresas de redes sociales que eliminasen los videos de los “surfistas” del Metro, dijo en febrero de 2023 el presidente Janno Lieber un día después de la muerte de Zackery Nazario (15), informó Gothamist. Pero eso no ha sucedido y los casos siguen.

Un récord de 928 personas fueron atrapadas viajando fuera de los vagones del Metro de Nueva York en 2022, más de cuatro veces que en los dos años anteriores.