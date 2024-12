Así se despido Maity Interiano de Univision, después de 17 años en la cadena hispana

Hoy es un día de despidos en Univision. Y así como confirmamos la salida del chef Yisus de Despierta América, así también la de Maity Interiano y Eduardo Padilla y Carolina Peguero y Roger Borges. Sin embargo, la periodista y presentadora de Noticiero Univision Edición Nocturna, ha hecho uso de sus redes sociales para hablar, agradecer y despedirse de su público a diferencia de los antes mencionados que para el cierre de esta nota aún no han brindado declaraciones al respecto.

Gracias por la fiel sintonía, gracias también por cada uno de sus mensajes, palabras, saludos, oraciones", dijo Maity Interiano, – periodista.

Con estas palabras comenzó a decir adiós, reconociendo el tiempo que lleva laborando dentro de Univision y cómo empezó su camino hasta la silla del noticiero en su edición nocturna: “Después de 17 años en Univision, hoy este capítulo de mi vida se termina, lo que comenzó como una pasantía se convirtió en mi primer trabajo y fue el único trabajo que he tenido hasta la fecha. Fue aquí donde comencé mi carrera y trabajé incansablemente para llegar a esta silla y convertirme en la presentadora del noticiero Univision Edición Nocturna”.

Continúa: “Me siento muy feliz por todo lo que a lo largo de estos años logré, cada una de las historias que conté, todos los reportajes y coberturas que hice para diferentes programas como Despierta América, ViX y por supuesto el Noticiero Univision”.

“Me siento plena y satisfecha de haber dado siempre lo mejor de mi. A través de estos años he podido crecer, aprender, mejorar y crear una conexión con ustedes así que gracias”, dice Interiano. También se dio la oportunidad de agradecerle a todo el equipo que está frente y detrás de las cámaras “que siempre me apoyaron y sobre todo que creyeron en mí. De aquí me llevo grandes amistades y mentores“. “Lo más importante, me llevo una familia, mi familia. Estoy profundamente agradecida por todo este tiempo, por todo lo que he logrado y el cariño recibido en todas las etapas de mi vida y sé que esta no será la excepción”.

Concluyó: “Les estaré contando mis próximos planes pero por ahora sólo me queda agradecerles y recordarles que el tiempo de Dios es perfecto. ¡Hasta pronto!”.

Esta ha sido la reacción de las celebridades en las redes sociales:

Ante el video de Interiano, son muchos los colegas que se han tomado la tarea de enviarle un mensaje a la periodista hondureña, mostrándole su entera admiración. La periodista Neida Sandoval ha sido de las primeras con este mensaje: “Lamento escuchar esta noticia mi querida Maity… La vi nacer en la TV y me he sentido muy orgullosa de ser testigo de su crecimiento. Univisión fue su primer gran etapa de oportunidades y aprendizaje.. Siga adelante construyendo su nuevo espacio en esta nueva etapa de su vida”.

“Usted tiene las herramientas necesarias para lograr cumplir todas sus metas y nuestra comunidad necesita comunicadoras honestas y comprometidas como usted”.

Tanya Charry también le dedicó estas palabras a Maity: “Eres un ejemplo de profesionalismo y perseverancia. No solo das lo mejor de ti si no que buscas lo mejor en todos. Te vi crecer como la mejor de las profesionales y eres el orgullo de todos, siempre serás el orgullo de Nour… Tienes mucho camino por recorrer y Dios te lleva de la mano. ¡Te quiero!”.