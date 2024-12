Chuck Schumer es reelecto por quinta vez como líder demócrata en el Senado 

Este martes el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, fue reelegido por unanimidad como líder demócrata del Senado por quinta ocasión de manera consecutiva.



“Me siento agradecido, honrado y humilde de que mis colegas me hayan elegido de nuevo unánimemente con su líder demócrata”, expresó Schumer a través de un comunicado de prensa. “Tras cuatro de los años más productivos y trascendentales que ha vivido el Senado en décadas, ha galvanizado la fe en la capacidad de esta cámara para conseguir grandes cosas para el país. Conseguimos muchas cosas, incluso en tiempos de división, especialmente cuando prevaleció el bipartidismo, como ocurrió con muchos de nuestros proyectos de ley”.



El político reconoció que su grupo parlamentario ha liderado la aprobación de leyes históricas que han mejorado las vidas de millones de estadounidenses y que no descansarán hasta abordar los desafíos más urgentes que enfrenta el país.



También se dijo agradecido con sus colegas por esta nueva oportunidad, sobre todo, por la confianza deposita en él para seguir ejerciendo el cargo por quinta vez.



Y resaltó que gracias a la edad, filosofía e incluso origen de los que forman parte de su grupo, es que “hemos tenido éxito en mis últimos cuatro años como líder de la mayoría, porque nuestro grupo ha sido estupendo”.



“No puedo hacerlo todo solo y me alegro de contar con los miembros del equipo de liderazgo y con cada miembro de mi cactus, como un amigo, además de ser su fiel colega”, dijo.



Schumer se comprometió a ser un “líder obediente” en los próximos años, con el único fin de servir al pueblo estadounidense.



Los demócratas perdieron la mayoría en el Senado en noviembre, por lo que llegarán al próximo Congreso como partido minoritario y sin Joe Biden en la Casa Blanca, sin embargo, Schumer se dijo dispuesto a trabajar con los republicanos para lograr resultados, cuando sea posible.



“Como he dicho desde hace tiempo, nuestra preferencia es lograr soluciones bipartidistas siempre que sea posible y buscar formas de colaborar con nuestros colegas republicanos para ayudar a las familias trabajadoras” y aclaro “sin embargo, nuestros colegas republicanos no deben equivocarse al respecto: siempre defenderemos nuestros valores”.



Los demócratas del Senado también votaron este martes por unanimidad para aprobar su nuevo equipo de liderazgo para el 119 Congreso que dará inicio en enero con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.



Te puede interesar:

* Aumenta diversidad de empleados en el Senado, incluidos latinos, destaca líder Schumer