Acciones de Woke-Free se disparan tras la llegada de Donald Trump Jr. 

Las acciones del mercado en línea Woke-Free se dispararon más del 80 % tras darse a conocer que Donald Trump Jr. formará parte de la empresa. Fue ABC News quien dio a conocer que el hijo mayor del presidente electo, Donald Trump, fue nombrado miembro de la junta directiva de PSQ Holdings, Inc.



A través de X, Michael Seifert, fundador y director ejecutivo de la empresa matriz de PublicSquare, PSQ Holdings, confirmó la llegada de Trump Jr. a la empresa.



“Invirtió en PublicSquare antes de nuestra IPO y nunca vendió una acción porque él y yo creemos que nuestra empresa tiene un enorme potencial sin explotar y apenas estamos empezando”, dijo Seifert.



Las ganancias de PSQ casi se cuadruplicaron después de que Seifert confirmara el cambio de directorio y PSQ Holdings terminó el día con un alza del 270 %, lo que significa que el valor del mercado de la compañía se disparó 72 millones de dólares el lunes y para el martes ya se hablaba de 265 millones de dólares aproximadamente.



“La pasión de Don por crear una economía ‘a prueba de cancelaciones’, sus años de experiencia comercial estratégica y su liderazgo dentro de la industria de los deportes de tiro ofrecen una experiencia importante a nivel de junta directiva”, agregó Seifert en X.



PublicSquare se ha descrito a sí mismo como “el mercado progresista de Estados Unidos”, una plataforma que conecta a los compradores con “empresas alineadas con valores que se niegan a sucumbir a la ideología progresista que se apodera del mundo corporativo estadounidense”.



Idea que comparte el hijo de Trump “el pueblo estadounidense ha reafirmado la importancia de la libertad y PublicSquare está a la vanguardia de este movimiento. Como director, estoy comprometido con el éxito a largo plazo de esta importante misión para nuestros clientes, comerciantes y accionistas”.



Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, dijo que los inversores están apostando a que “hay alguna ventaja que se puede obtener al tener al hijo del presidente entrante como miembro de la empresa”.



PSQ Holdings no es la única empresa que se ha visto beneficiada con la llegada de Trump Jr. también lo hizo Unusual Machines.



La empresa de fabricantes de drones se dispararon un 85% el 27 de noviembre después de que la firma de Orlando anunciara que Trump Jr. se unió a su consejo asesor.



