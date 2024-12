Experto de Harvard encontró la clave de la felicidad y la compartió con el mundo

Desde hace décadas, la búsqueda de la felicidad ha mantenido a la humanidad cautiva y en la actualidad todavía es un tema central de reflexión y debate entre las personas. Sin embargo, ahora hay una variedad de expertos que explican cómo llegar a ese punto de plenitud y mantenerlo en nuestras vidas.

Arthur Brooks, reconocido economista, científico y profesor de la Harvard Business School, ofreció una entrevista a ‘Big Think’ en la que abarca una visión innovadora y profundamente reflexiva sobre cómo lograr la felicidad.

Por medio de sus profundas investigaciones y escritos, el experto compartió las claves esenciales para entender y cultivar la felicidad en la vida cotidiana, con un abordaje no solo de aspectos materiales, sino también emocionales y psicológicos que influyen en nuestro bienestar.

“Las emociones proceden de una parte del cerebro llamada sistema límbico. No es inteligente. Simplemente, crea estos sentimientos, impulsos y deseos, no hay nada consciente en ello. Si te detienes ahí con tus emociones, serás manejado por ellas, y eso no es lo que quieres. Debes transmitir la experiencia a tu corteza prefrontal para que puedas decidir qué significan las emociones y cómo vas a reaccionar. Solo tu cerebro consciente puede hacer eso, pero necesitas técnicas”, señaló Brooks en el medio antes mencionado.

Tres consejos para conseguir la felicidad

En la misma charla con ‘Big Think’, Arthur C. Brooks introduce el concepto de la metacognición, un enfoque clave para desarrollar una gestión emocional más efectiva en los seres humanos.

“La metacognición es la conciencia de la conciencia; es pensar sobre pensar. Lo que realmente estás haciendo es reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu vida emocional. Pensar en tus propias emociones de tal manera que tu corteza prefrontal puede mirar tu sistema límbico”, explica el escritor de ‘La felicidad no es la meta, y la infelicidad no es la enemiga’.

Arthur C. Brooks, científico y profesor de la Harvard Business School. Crédito: Christopher Smith | AP

En su narración, Brooks añadió que, según varios estudios, existen personas que son capaces de moderar y manejar sus sentimientos, quienes se vuelven más felices que las personas que son reactivas. Ante ello, el profesor diseñó un plan para poder ayudarte a perfeccionar la inteligencia emocional.

Crear recuerdos positivos

Según sus palabras, el cerebro humano tiende a enfocarse en las experiencias negativas, por lo que es fundamental priorizar las positivas. Arthur C. Brooks manifiesta que al cultivar recuerdos felices puede ayudarte a superar el pesimismo y manejar emociones como la tristeza o la frustración.

Escribir un diario

El especialista en la felicidad indica que al escribir en un diario tus emociones te permitirá procesarlas con más claridad. Este ejercicio fomenta la amabilidad contigo mismo y evita los juicios innecesarios. Con el tiempo, esta práctica no solo aumentará tu autoconocimiento, sino también tu empatía hacia los demás.

Encontrar significado en las experiencias negativas

Brooks subraya que los momentos difíciles son una oportunidad para aprender y valorar los aspectos positivos de la vida. Encontrar equilibrio emocional permite gestionar el presente con mayor claridad y poner en perspectiva las emociones perturbadoras.

¿La felicidad absoluta es una ilusión?

“Deja de ser tan límbico” o “Usa tu corteza prefrontal”, son parte de las frases que usó Brooks en su entrevista para buscar la felicidad. Sin embargo, también dejó claro que perseguir esta emoción en su forma absoluta es una receta para la frustración.

“Durante estos cinco años en los que llevo dedicándome a esta labor, mi propia felicidad ha aumentado, soy un 60% más feliz que hace 5 años. Y lo puedo medir científicamente, porque tengo las escalas que entrego a mis alumnos, que yo también hago, y el resultado es que soy un 60% más feliz porque tengo mejores hábitos”, explicó Arthur.

Brooks ha dedicado su carrera al estudio científico de la felicidad, y sus investigaciones lo han llevado a afirmar que la clave está en el progreso constante.

La ciencia de la felicidad, según Arthur C. Brooks

Tras años de investigaciones, Arthur C. Brooks ha llegado a la conclusión que las emociones, incluso las negativas, son esenciales para el crecimiento y la supervivencia del ser humano, por lo que reconocer su importancia y aprender a gestionarlas es parte del camino hacia una vida plena.

Igualmente, el experto resaltó factores como la amistad y las relaciones familiares son fundamentales para el bienestar, aunque cada vez son menos valorados en la sociedad actual. “Si no tuviéramos estas emociones, estaríamos muertos. Necesitamos la infelicidad para aprender, para crecer, para existir en el mundo, para sobrevivir”, indicó.

Antes de finalizar, Brooks alegó que, para él, la felicidad no es un destino, sino un proceso de construcción diaria: encontrar sentido a la vida, aprender de las adversidades y fortalecer nuestras conexiones personales son pasos esenciales hacia una existencia más satisfactoria.

