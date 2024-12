Francisco Álvarez sugiere juntar a Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. en los Mets

La lucha por Juan Soto como agente libre continua y parece que no solo las franquicias se pelean por el jugador. Sino que también los jugadores quieren tener al talentoso pelotero como compañero en su equipo.

Uno de ellos parece ser el receptor de los Mets Francisco Álvarez. Quien recientemente a través de sus redes sociales lanzó la propuesta de juntarse en Queens, no solo con Juan Soto, sino también con Vladimir Guerrero Jr.

Y es que durante un juego de sofbol en Puerto Rico el joven receptor venezolano subió una foto a sus redes sociales con Vladimir Guerrero Jr. y etiquetó a Juan Soto con el texto “hagamos de esto un trío en Queens”.

Juan Soto aún no decide su futuro a pesar de tener hasta cinco ofertas en la mesa para firmar como agente libre. Una de ellas es de los New York Mets, que según fuentes le habría ofrecido al dominicano $650 millones de dólares por 15 temporadas en Queens.

Uno de los atractivos que pudiera tener los Mets para convencer a Soto es precisamente la gran presencia latina que hay en el club house. Con jugadores como el propio Francisco Álvarez, Francisco Lindor, Starling Marte, Edwin Díaz y hasta el manager Carlos Mendoza.

Incluso Lindor ya habría puesto su granito de arena asistiendo a la reunión que sostuvieron los Mets con Soto para tratar de convencerlo de ir a Queens. Ahora Álvarez parece intentar ayudar a que el dominicano se termine de inclinar por firmar con los metropolitanos.

Vladdy y la agencia libre en 2025

En el caso de Vladimir Guerrero Jr. no sería descabellado verlo con otro equipo muy pronto, incluso esta misma temporada baja, y es que el está en su último año de contrato, por lo que podría ser cambiado por los Blue Jays si no tienen intenciones de renovarle el vínculo.

Incluso Vladdy podría repetir la historia que está viviendo actualmente Juan Soto como el agente libre mejor cotizado del actual mercado. Pues Guerrero Jr. podría aspirar a firmar un contrato por $300 millones de dólares y 10 temporadas el año que viene.

