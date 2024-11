Difunden presunta oferta de New York Mets a Juan Soto

A días de conocer el futuro de Juan Soto en Grandes Ligas ya son muchos los que teorizan y esparcen rumores sobre el entorno del dominicano y el último de ellos habló sobre la posible oferta que le habrían dado los New York Mets, uno de los principales equipos en hacerse con los servicios del zurdo.

De acuerdo al medio SportsGrid, Soto tendría sobre la mesa un contrato por $645 millones de dólares y un total de 15 temporadas con Mets, que en caso de aceptar terminaría conformando una de las duplas más peligrosas de todo el béisbol junto a Francisco Lindor similar a la que conformó en 2024 con el capitán de Yankees, Aaron Judge.

“Juan Soto podría firmar el contrato más rico en la historia de Grandes Ligas con los Mets. Con tan solo 26 años, sería la piedra angular de la alineación del manager Carlos Mendoza durante más de una década, uniéndose a Francisco Lindor para crear una potencia en Queens”, detalló el portal.

La presunta oferta sería cónsona con lo que han reseñado otros periodistas y especializados los últimos días en relación con el dueño de los Mets, Steve Cohen, quien había dicho que estaría dispuesto a incrementar hasta $50 millones de dólares cualquier propuesta hecha por otro equipo.

Incluso algunos llegaron a afirmar que la negociación podría superar al contrato más grande en la historia del béisbol que recibió Shohei Ohtani al firmar con Los Angeles Dodgers en 2024, aunque gran parte de ello ($684 millones de dólares) fueron diferidos para cancelarlo después de 2034.

Otra de las ofertas que se difundieron extraoficialmente correspondía a Boston Red Sox, con un total de $624 millones de dólares y 12 años de contrato que lo convertirían en el mejor pagado del béisbol.

No ha habido reporte alguno sobre la propuesta de New York Yankees, pero se espera que sean agresivos en el mercado especialmente al no conseguir hacerse con los servicios del abridor Blake Snell, que firmó con Dodgers por cinco años y $182 millones de dólares.

Se espera que con el pasar de las horas se vayan haciendo oficiales las ofertas a Soto y que éste decida su futuro antes de la reunión de gerentes generales de MLB agendada para el próximo 9 de diciembre.

