Adamari López rememoró cuando la tocaron de forma “inapropiada”

El acoso en el ámbito laboral es un tema que ha cobrado una creciente relevancia en los últimos años, y se convirtió en el foco de una conversación entre las presentadoras Adamari López y Chiquibaby en su programa “Ada y Chiqui De Show” en YouTube. Las conductoras compartieron sus experiencias personales relacionadas con esta problemática, que lamentablemente afecta a muchas personas en distintos entornos de trabajo.

Una de las anécdotas más impactantes que compartió Adamari fue su experiencia en la que tuvo que recurrir al departamento de Recursos Humanos tras sufrir una situación de “mano inapropiada”. Este relato sirve como un recordatorio de que el acoso en el trabajo no es un fenómeno aislado y que puede afectar a personas de diferentes edades y ocupaciones.

“A mí me pasó una vez que yo estaba en una sesión de fotos y uno de los compañeros me puso la mano como en la cadera, o sea entre la cintura y la cadera, a alguien más le pareció que me había faltado el respeto al ponerme la mano ahí y envió a ese compañero a Recursos Humanos. Recursos Humanos me llamó a mí para preguntarme por esa mano inapropiada que había puesto“, dijo durante el espacio de entretenimiento que comparte con su comadre.

“Yo dije ‘jamás en la vida yo siento que este compañero me ha faltado el respeto y no solo eso si a mí alguien me llegara a faltar el respeto’, le dije a la de Recursos Humanos, ‘no tengo ni siquiera que llamarlos a ustedes, yo sé yo misma como poner un paro'”, añadió.

López, conocida por su personalidad extrovertida, reflexionó sobre el impacto de su comportamiento en el ambiente de trabajo. Reconoció que, si bien su intención siempre ha sido mantener un ambiente ameno y amistoso, es posible que en ciertos momentos haya hecho sentir incómodo a algún compañero.

La conversación abierta y honesta, como la que tuvieron Adamari y Chiquibaby, es un paso positivo hacia la normalización del diálogo sobre esta delicada cuestión. Sin duda, al compartir experiencias y hablar sobre el acoso, se pueden visibilizar problemáticas que, si bien son frecuentes, suelen ser silenciadas.

