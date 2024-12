Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de diciembre

Navidad en la Catedral Saint John the Divine

Durante el mes de diciembre, The Cathedral Church of Saint John the Divine será sede de una serie de eventos navideños, entre ellos la exposición con selección de jurado “Crafts at the Cathedral” que presentará artículos artesanales de más de 75 artesanos, desde este viernes 6 al domingo 8 de diciembre. Asimismo, el Catedral Christmas Concert del 14 de diciembre presentará clásicos navideños y el regreso del Great Organ. Y el 19 de diciembre, la función El Niño: Nativity Reconsidered ofrecerá una visión contemporánea del relato de la Natividad. Información: https://www.stjohndivine.org/.

Foto: Cortesía

Show de trenes para adultos en el NYBG

Holiday Train Nights en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) ofrece un giro al querido Holiday Train Show con una experiencia festiva diseñada para adultos. Los conductores de los trenes ambulantes saludan a los visitantes cuando ingresan al Conservatorio Enid A. Haupt, donde una iluminación colorida hace brillar un paisaje urbano en miniatura de casi 200 réplicas de plantas centelleantes de la arquitectura icónica de Nueva York, y la eterna magia navideña de los viajes en tren llena de nostalgia el paraíso invernal. Los huéspedes pueden disfrutar de cócteles, delicias dulces y saladas de temporada y escuchar las presentaciones en vivo en el Locomotive Lounge, donde los músicos dan vida a los clásicos navideños y los favoritos del pop. De 7:00 a 10:00 pm. Los días 7, 13, 14 y 28 de diciembre; y 4, 11 y 18 de enero de 2025. En el 2900 Southern Boulevard, Bronx. Boletos: https://www.nybg.org.

Cortesía: New York Botanical Garden

Boogaloo latino en el Flushing Town Hall

La popular banda de Latin Boogaloo Spanglish Fly subirá al escenario en el Global Mashup Concert del Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing) este sábado 7 de diciembre. En parte banda, en parte celebración, con doce músicos iniciando una fiesta que rápidamente se extiende al público, Spanglish Fly apareció en la escena musical en 2010. Sus ritmos irresistibles combinan lo afrocaribeño con el fervor, el sentimiento y los armónicos del soul de los sesenta. Actuará junto a Taktouka Band, una banda de folk árabe que combina electrónica e instrumentos occidentales. Juntos, fusionarán sus distintos estilos musicales e influencias culturales en un conjunto “mashup” único que promete ser una celebración dinámica del ritmo, el alma y el sonido. Baile a las 7:00 pm y concierto a las 8:00 pm. Boletos: https://www.flushingtownhall.org.

Cortesía

“Winter Wonder Weekend” en el Queens Botanical Garden

Celebre la temporada festiva en el evento Winter Wonder at the Garden, del Jardín Botánico de Queens (43-50 Main Street Flushing, NY 11355) con presentaciones en vivo, el encendido de una menorá y un árbol de Navidad, manualidades navideñas y fotos con Santa Claus. Disfrute del mercado navideño al aire libre y de bebidas del hot chocolate bar. Este sábado 7 de diciembre, de 12:00 a 5:00 pm. Más información:https://queensbotanical.org.

Foto: Cortesía

Iluminación del árbol en Staten Island

Sumérjase en el espíritu navideño con la iluminación anual del árbol de Empire Outlets. Las festividades incluirán la llegada de Papá Noel y el Grinch, una actuación del Spotlight Theatre, así como de Vinnie Medugno, quien transmitirá en vivo a partir de las 5 p.m. S’mores y chocolate caliente estarán disponibles para su compra en Simply Smiley Co. Gratis. Este sábado 7 de diciembre a las 6:30 pm en el Center Court, Nivel 3-55 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301. Información:https://www.empireoutlets.nyc.

Foto: Cortesía

El “Frost Fest” de Luna Park

Luna Park en Coney Island trajo de vuelta su celebración anual de invierno, Frost Fest. Como novedad este año, los amantes de las emociones fuertes pueden experimentar el “Candy Cane Chute”, un tobogán gigante y rápido que ofrece una inolvidable ráfaga de emoción navideña. Las festividades se centran en torno a un árbol de 35 pies, que cuenta con una entrada al iglú que conduce al País de las Maravillas de Papá Noel. Experimente la magia de Frost Fest con más de 20 atracciones emocionantes, incluido el icónico Coney Island Cyclone. Capture recuerdos preciados con Santa en su País de las Maravillas hasta el 24 de diciembre, luego conozca a la juguetona mascota Polar Bear Club Plunge, hasta el 1 de enero. Información y boletos: https://lunaparknyc.com/frostfest2024.

Foto: Cortesía

La Quinta Avenida celebra sus 200 años

Este domingo 8 de diciembre, la Quinta Avenida cerrará al tráfico para una gran celebración que marcará su 200 aniversario. El evento, que se tomará desde la calle 48 a la 55, contará con música en vivo, instalaciones de arte, experiencias de compras y ventanas emergentes de tiendas minoristas, hoteles y restaurantes. Los asistentes podrán disfrutar de una bienvenida con alfombra roja, bocetos de moda personalizados y un corte de pastel ceremonial para honrar este hito histórico. Desde las 12:00 a las 6:00 pm.

Cortesía

En Broadway: Cierre de “Tammy Faye”

Este domingo culminan las presentaciones del musical “Tammy Faye”, el cual relata la vida de Tammy Faye Bakker, una de las figuras más emblemáticas y controversiales de la televisión estadounidense en las décadas de 1970 y 1980. Ella junto a su esposo, el televangelista Jim Bakker, construyó un imperio mediático con el programa religioso “Praise the Lord” (PTL), que eventualmente colapsó bajo el peso de escándalos financieros y personales.

El musical combina de buena manera el humor y drama para explorar los aspectos más icónicos y humanos de Faye. La destacada actriz Katie Brayben le da vida a la protagonista de manera excepcional y muy aplaudida, mientras que Christian Borle es Jim Bakker. La obra cuenta con música de Elton John, letras de Jake Shears, libreto de James Graham, bajo la dirección de Rupert Goold y con escenografía de Bunny Christie. En el Palace Theatre de Nueva York ( 160 West 47th street). Boletos en: https://tammyfayebway.com/.

Foto: Matthew Murphy

La agenda se publica todos los jueves.