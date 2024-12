Andrés Lillini apuesta por la nueva camada de jugadores mexicanos

El director técnico argentino y actual seleccionador nacional de menores, Andrés Lillini, resaltó el gran crecimiento que están reflejando los jugadores de juveniles en estos últimos años y consideró que esta “sangre nueva” será fundamental para darle mejores resultados a la selección mexicana en el futuro; esto luego del título que obtuvo la Sub-20 al Mundial de la categoría.

En declaraciones ofrecidas para TUDN, el estratega sostuvo que su principal objetivo será el Mundial de 2030 en el que México compartirá nuevamente la sede junto a Estados Unidos y Canadá; ante este motivo resaltó que el trabajo que se realiza en las fuerzas básicas debe ser del más alto nivel para poder lograr los objetivos fijados.

“En el desarrollo del día a día, el entrenador mexicano de fuerzas básicas no tiene nada que envidiarle en otras partes del mundo. Me entristece cuando se le castiga sin ningún tipo de referencia, de que no están preparados. El otro día estuvimos en un congreso de FIFA en Canadá y Honduras presenta una estructura maravillosa, donde están haciendo centros de formaciones en todo el país e invirtiendo. Costa Rica igual, se mete Cuba al Mundial Sub-20, entonces todos crecen y a nosotros nos parecía que nos iba a alcanzar y no nos alcanza más”, expresó.

“Hay desarrollos físicos que van creciendo, Jamaica es una demostración. Estados Unidos y Canadá que no dejan de crecer porque su jugador empieza a ir a Europa a muy temprana edad. Vino Venezuela a competir a competir con la Sub-20 de México, con cinco jugadores en Europa, en Japón igual y si nosotros no empezamos a hacer algo más que los rivales no, nos va a alcanzar y no podemos seguir viviendo del recuerdo”, agregó.

Quita peso a la selección

Andrés Lilini destacó que la selección mexicana no es igual que un club y sostuvo que el trabajo de ellos no es formar jugadores ni hacerlos más fuertes, sino trabajar de manera conjunta para crear un sólido equipo que pueda dar resultados positivos cada vez que se une y eso se debe al scouting que realizan los miembros del banquillo.

“La Selección no es un club, la selección no forma jugadores, no los hacemos más fuertes, ni les enseñamos grandes desarrollos tácticos, los tenemos poco tiempo. El gran trabajo del club se refleja en la selección, nosotros mediante el scouting que hacemos cada fin de semana vemos qué jugadores se sostienen en un nivel de selección y otros que se decaen y aparecen otros, parte del desarrollo del cuerpo humano”, resaltó.

“Me llevé a siete formadores de fuerzas básicas de los clubes que más nos aportan a Holanda, en marzo van otros siete y después los cuatro que restan, para que compartan conmigo sus experiencias, nos recibió la Federación holandesa y clubes como el Feyenoord, PSV, Ajax para retroalimentarnos de otras metodologías y formas de trabajo que las traen en sus clubes”, concluyó Lillini.

