Clinton defiende indulto de Biden a su hijo, pero critica el manejo político de la decisión

El expresidente Bill Clinton expresó el miércoles un respaldo moderado al presidente Joe Biden por otorgar un indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden, aunque señaló que el manejo del asunto por parte del mandatario fue un error político.

“Ojalá no hubiera dicho que no lo iba a hacer”, comentó Clinton en el marco de la cumbre DealBook en Manhattan, según The New York Times. “Eso debilita su postura”.

Clinton justificó en parte la decisión al señalar que Biden “tenía razones para creer que la naturaleza de los delitos probablemente producirían consecuencias mucho más fuertes para su hijo que para cualquier otra persona en las mismas circunstancias”.

“Personalmente creo que el presidente tiene casi con certeza razón al afirmar que su hijo recibió un trato completamente diferente al que habría recibido si no hubiera sido el hijo del presidente, en este tipo de caso”, añadió.

El expresidente demócrata, quien durante su mandato también indultó a su medio hermano Roger Clinton por cargos relacionados con drogas, aseguró que ambos casos no son comparables.

No obstante, subrayó que los indultos presidenciales suelen ser políticamente complicados.

“Mi hermano estuvo 14 meses en una prisión federal por algo que hizo cuando tenía 20 años. Podría alguna vez volver a votar. ¿Podrá alguna vez tener responsabilidades ciudadanas normales?”, cuestionó el exmandatario.

Clinton sobre Biden y Harris

Clinton también analizó las recientes derrotas electorales de los demócratas, atribuyéndolas en parte a factores como la inflación y los bajos índices de aprobación de Biden.

Describió afectuosamente al mandatario como un “viejo irlandés testarudo” y defendió la falta de una primaria para buscar un reemplazo en la fórmula presidencial. “Era demasiado tarde para una primaria”, señaló, según el NYT.

Clinton sugirió que la vicepresidenta Kamala Harris podría haber centrado su campaña de manera más efectiva en temas económicos, como el costo de vida.

