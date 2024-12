Joe Burrow gasta $2.9 millones de dólares en una réplica del ‘Batimóvil’ de Batman

La estrella de los Cincinnati Bengals de la NFL se ha hecho viral en los últimos días por un millonario capricho que no pasó desapercibido. Joe Burrow se dejó $2.9 millones de dólares comprando una réplica del ‘Batmóvil’ del superhéroe de ficción Batman.

Fue en el estreno de la serie ‘Hard Knocks: In Season with the AFC North’ que transmite la plataforma HBO, donde Burrow soltó la confesión. Esta producción está diseñada para seguir de cerca los entrenamientos de equipos como Bengals, Steelers, Ravens y Browns.

Durante la práctica, el pasador de 27 años le confesó a sus compañeros Tee Higgins y Ja’Marr Chase que se había comprado el carro de Batman.

“¿Les he dicho que compré un Batmóvil?, no lo tendré hasta dentro de un año, pero compré uno”, reveló.

“Creo que tengo que ir con todo y comprarme un traje de murciélago caro”, añadió Burrow, que es admirador del personaje de DC Comics, a Chase.

Burrow es el segundo ‘quarterback’ mejor pagado de la NFL con un sueldo anual de $55 millones de dólares. Solo lo supera Dal Prescott de los Dallas Cowboys con $60 millones de dólares.

‘Batmóvil’ de Burrow

Este vehículo fue diseñado especialmente para la película Batman ‘Caballero de la Noche’ en 2008 y dirigida por Christopher Nolan. Su repercusión ha hecho que la empresa Wayne Enterprises Experience ofrezca artículos de lujo relacionados con la cinta.

En el caso del vehículo adquirido por Burrow, se unirá a la larga lista de colecciones de coches que tiene en su garaje. El mariscal de campo cuenta con un todoterreno eléctrico, personalizado con los colores de los Bengals, de la marca Lordstown Endurance, empresa con la que tiene una asociación desde 2020.

También un Porsche Taycan Turbo eléctrico y un Acura NSX, que es un superdeportivo de alto rendimiento.

