‘Pepillo’ Origel dijo que los hijos de Silvia Pinal no fueron a recibir las cenizas

Silvia Pinal falleció dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su deceso ha desatado una serie de polémicas que involucran a su familia y colegas cercanos. Juan José ‘Pepillo’ Origel, periodista y amigo cercano de ella, ha suscitado controversia al revelar que los parientes de la icónica actriz no estuvieron presente para recoger sus resto.

Origel, quien afirma haber tenido la oportunidad de despedirse de Pinal a través de una llamada telefónica, expone que tanto Alejandra Guzmán como Sylvia Pasquel, ambas figuras relevantes en el mundo del espectáculo, optaron por asistir a una reunión social en lugar de estar presentes para recoger los restos de su madre.

En una transmisión en vivo, Origel reveló que fue Efigenia Ramos, asistente de Pinal, quien recibió las cenizas y quien tomó la responsabilidad de trasladarlas a la residencia de la actriz y productora. Esta situación ha llevado a algunos a cuestionar la relación entre la fallecida y sus parientes, así como a reflexionar sobre las expectativas que se tienen en torno a las prácticas familiares en el duelo.

“A la hora de la cremación, no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’. Se las llevó a la casa de la señora Pinal y ahí, en la alberca, donde está una concha, pusieron las cenizas y las fotografías que estaban en el homenaje. Ahí ella hizo el altar y todo eso”, dijo durante una transmisión realizada en Instagram. Además, agregó que: Las hijas andaban en un restaurante con unas visitas, que vinieron de Monterrey, y ahí estaban, así que, pues no recibieron las cenizas”.

Criticaron a ‘Pepillo’ Origel por no ir al funeral de Silvia Pinal

El periodista enfrentó críticas por no haber asistido al homenaje póstumo que se llevó a cabo en Bellas Artes el 30 de noviembre. A pesar de sus razones, muchos consideran que su presencia hubiera sido un acto de respeto hacia Pinal y su legado.

“En primer lugar, quiero decirles que no me invitaron, a nada, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones: a mí no me mandó nada. Pero, claro, yo ya me lo imaginaba”, agregó sobre los duros comentarios que recibió.

