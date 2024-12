Steve Bannon lanza seria advertencia a los ricos de EE.UU. 

El ex asesor del presidente electo Donald Trump, Steve Bannon, lanzó una seria advertencia a los multimillonarios de Estado Unidos.



Fue a través del podcast Warm Room que el hombre que ha sido considerado como una figura polarizadora predijo una crisis financiera inminente en el país e instó a la clase multimillonaria a prepararse para los sacrificios.



“El déficit de Estados Unidos supera ahora el 60 % del PIB”, dijo Bannon.



Y agregó que “es insostenible. En este momento tenemos un déficit de entre 1,5 y 2 billones de dólares al año. Llevamos años advirtiendo de que esto no era sostenible y ahora a finales de 2024 y principio de 2025 está volviéndose en nuestra contra”.



Asimismo, señaló que esta “crisis se viene gestando desde hace años” y que a “finales del 2024 e inicios del 2025 las consecuencias serían devastadoras”.



El sombrío panorama financiero de Estados Unidos que pintó Bannon no coincide con la visión más calmada de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que asegura que para el año fiscal 2024 ronda el

6,4 % del PIB.



Sin embargo, Bannon habló de la necesidad de una austeridad y enmarcó la lucha económica que se avecina como una elección entre proteger a la clase trabajadora o proteger a los ricos del sacrificio financiero.



“Si hay que cornear al toro, tiene que salir de los ricos, tiene que salir de la clase multimillonaria”, sentenció. “No puede salir de la clase media, no puede salir de la clase trabajadora. No, no, no, no se puede hacer eso, es bastante difícil salir adelante hoy en día”.



De cara al futuro, Bannon advirtió sobre una crisis inminente en el mercado de bonos y posibles colapsos en los sistemas de pensiones como resultado de la creciente deuda de Estados Unidos.



“Esta pelea en Francia es un preámbulo de la pelea que tendrá lugar aquí”, dijo Bannon, haciendo referencia a los actuales disturbios económicos en Europa.



