A Messi “le encantaría” ver que el Barcelona vuelva ganarlo todo

La leyenda del FC Barcelona Lionel Messi expresó su anhelo de que el club catalán “pudiera volver a ser lo que siempre fue” y que lo viera nuevamente “ganando La Liga, la Copa y también la Champions”, logros que eran frecuentes durante su tiempo como jugador azulgrana.

En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, el astro argentino recordó que el Barça “nunca” había dejado de ser “un referente mundial”, pero deseaba verlo de nuevo “compitiendo por ganar títulos hasta el final de cada temporada”.

Messi enfatizó que, como jugador del Barça, “nunca te podías conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigían lo máximo. Ser el mejor club del mundo conllevaba una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pudiera, que al menos compitiera hasta el último momento”.

En sus 125 años de historia, Messi se destacó como el futbolista más importante del FC Barcelona, habiendo ganado múltiples títulos y dejando una huella imborrable en el club. Durante su tiempo en el Barça, Messi ganó 10 títulos de La Liga, 7 Copas del Rey y 4 Champions League, entre otros trofeos. Su legado en el club fue una fuente de orgullo tanto para él como para los aficionados culés.

Además, Messi quiso enviar un mensaje a los seguidores del Barcelona: “Que los extraño muchísimo, que ojalá nos pudiéramos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo”.

Con estos deseos, Messi reafirmó su amor y compromiso con el FC Barcelona, dejando claro que siguió siendo un hincha apasionado y deseando lo mejor para el futuro del club

