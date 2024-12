El Departamento de Agricultura ordena pruebas federales de gripe aviar en la leche

El Departamento de Agricultores de Estados Unidos, USDA, ordenó este viernes la realización de pruebas en el suministro nacional de leche para detectar la gripe aviar para monitorear de manera efectiva la propagación del virus en las vacas lecheras.



La orden llega después de una lenta respuesta federal al brote de gripe aviar H5N1 que ha puesto de cabeza a los investigadores, quienes se encuentran preocupados por nuevos hallazgos de que el virus está a una mutación de poder afectar más a los humanos, aunque el riesgo para las personas por la gripe aviar sigue siendo bajo. La pasteurización mata el virus en la leche, de manera que es segura para el consumo.



“Esta nueva guía del USDA, que fue desarrollada con un aporte significativo de partes interesadas, estatales, veterinarias y de salud pública, facilitará la vigilancia integral del H5N1 en el suministro de leche y los rebaños lecheros del país”, dijo el departamento.



A partir del 16 de diciembre será necesario realizar pruebas en la leche cruda o no pasteurizada de granjas lecheras y procesadoras de todo el país cuando se solicite, informó el USDA. Además, los propietarios de rebaños con ganado positivo deberán proporcionar información epidemiológica para el rastreo de contactos y la vigilancia de enfermedades.



El mismo departamento indicó que las pruebas comenzarán en seis estados: California, Colorado, Míchigan, Mississippi, Oregon y Pensilvania; sin embargo, no todos los estados han reportado infecciones por H5N1 en el ganado, aunque algunos ya se encuentran realizando pruebas compatibles con la nueva orden.



“Esto dará a las granjas y a los trabajadores agrícolas una mayor confianza en la salubridad de sus animales y en su capacidad para protegerse, y nos ayudará a controlar y detener rápidamente la propagación del virus a nivel nacional”, dijo en un comunicado el secretario de Agricultura, Tom Vilsack.



Al menos 58 personas en Estados Unidos han sido infectadas con gripe aviar, principalmente trabajadores agrícolas que se enfermaron levemente después de un contacto cercano con vacas infectadas, incluyendo su leche, o con aves de corral infectadas. De hecho, este viernes Arizona anunció sus primeras infecciones humanas de gripe aviar.



Los funcionarios federales continúan recomendando que no se consuma leche sin pasteurizar, ya que esta puede contener una serie de gérmenes que enferman a las personas.

Te puede interesar:

* La gripe aviar al descubierto: 5 claves para entender su alcance global