Trump exigirá a los trabajadores federales que trabajan desde casa que regresen a la oficina

Stephen Miller, quien fue elegido por el presidente electo para desempeñarse como subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, reveló que Donald Trump ordenará a todos los empleados federales que regresen a la oficina y quien se oponga tendrá la oportunidad de buscarse otro empleo.



En entrevista con Fox News, Stephen Miller dijo que con la nueva Administración quedarán atrás los días en los que los trabajadores federales podían tomar baños de burbujas mientras trabajan.



“Los hombres adultos no deberían tomar baños de burbujas. Y mucho menos trabajar desde casa en un baño de burbujas. Es un símbolo del desprecio que tanta gente del pantano siente por quienes les pagan el salario”, dijo Stephen Miller.



Incluso, prometió que cuando Donald Trump tome posesión el próximo 20 de enero, le pedirá a todos los trabajadores federales del país que “regresen a la oficina y hagan su trabajo o encuentren otro tipo de trabajo”.



Además, fue muy claro al decir “no estamos pagando miles de millones y miles de millones de dólares para que la gente se quede en casa todo el día mientras los trabajadores federales ven sus programas favoritos en Netflix, descansan en baños de burbujas y hacen Dios sabe qué más, pero definitivamente no están trabajando para el pueblo estadounidense”.



El énfasis que Stephen Miller puso sobre los baños de burbujas llega después de que un gerente de asuntos de veteranos supuestamente se tomó una foto trabajando desde el lugar antes señalado y al pie de la imagen escribió “mi oficina durante la próxima hora”.



De acuerdo con un informe del Senado, solo el 6% de los trabajadores federales van a la oficina cinco días a la semana y el 1 % de los trabajadores de gobierno trabajan de 9 a 5 de lunes a viernes. Mientras que un informe de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de agosto encontró que el 50 por ciento de los trabajadores federales no son elegibles para el teletrabajo.