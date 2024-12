Algunos republicanos se quejan de que Trump no está evaluando bien a sus candidatos

El presidente electo, Donald Trump, está trabajando a paso veloz para construir su segundo gobierno y ha anunciado, casi a diario, el nombre de sus candidatos para ocupar un cargo de alto nivel, incluidos los puestos de gabinete. Esta toma de decisiones no se compara en nada a la de su primer mandado, que fue más mesurada, sin embargo, en esta ocasión tiene claro lo que necesita a su lado, lealtad.



Trump ha “arruinado bastante el proceso de nominación”, dijo un senador republicano a NBC de forma anónima; la fuente también agregó que “claramente no está investigando a estas personas”.



El comentario del republicano llega después de que Trump ha recibido serios señalamientos, por parte de colegas y otros políticos, por no verificar con lupa los antecedentes de sus elegidos.



Como, por ejemplo, la polémica que se ha creado por la selección de Pete Hegseth, un ex presentador de Fox News que fue designado por Trump para dirigir el Departamento de Defensa. Tras su nominación para el cargo, salió a la luz un informe policial en el que una mujer afirmó que Hegseth había agredido sexualmente a una mujer; además de dicha acusación, se ha dicho que el señalado tiene problemas con el alcohol.



“Es como un Juego de Tronos por allí. Creo que Don Jr. ha estado tratando de hacer cosas a veces. Es como si (la jefa de gabinete) Susie (Wiles) tuviera una reunión y luego Don Jr. Dijera algo más”, dijo la fuente, quien también aprovechó para aclarar que no estaba insinuando que hubiera rencillas, simplemente hay grandes personalidades en el equipo y “algunas cosas han sido un poco raras”.



Además, indicó que Elon Musk ha estado muy cerca de Trump desde el día de las elecciones y que el multimillonario influyó en la selección de Kash Patel por parte de Trump para dirigir el FBI.



“Creo que está más cerca de Musk que cualquier otra persona. Hay varias de las tensiones tradicionales de transición y peleas por las elecciones, pero Musk proyecta una enorme sombra”, dijo la fuente.

“Ahora llega con una visión mucho más clara”, dijo el aliado de Trump. “Ha estado en el cargo, así que sabe exactamente de qué se trata. Y ya se sabe que lo más importante que quiere es lealtad y competencia”.



Te puede interesar:

* Trump estaría pensando en cancelar el contrato de camiones de correo eléctricos de USPS

* Trump exigirá a los trabajadores federales que trabajan desde casa que regresen a la oficina