Flor de María celebra cinco años de un sueño cumplido

En tan solo cinco años, la marca Flor de María se ha consolidado como un referente de diseño, calidad y estilo en la industria del calzado femenino.

Desde sus inicios en 2019, la diseñadora peruana Flor de María ha logrado llevar sus zapatos a los armarios de grandes celebridades de la música, el cine y la moda, con su enfoque en la comodidad y la versatilidad, sin dejar de lado el lujo y la elegancia que caracterizan sus creaciones.

A raíz de estar celebrando el quinto aniversario de la marca, la talentosa latina compartió reflexiones, anécdotas y la pasión que la ha llevado a vestir los pies de muchas.

“Al ver mis zapatos en tantas celebridades, me siento más que agradecida. Es un verdadero honor. No solo por el éxito, sino por todo lo que he aprendido en este proceso. Estos cinco años han pasado rapidísimo, y me siento más que bendecida por todo lo que he vivido”, confesó Flor.

Su visión y estilo no solo han conquistado a mujeres alrededor del mundo, sino también a celebridades como Shakira, Mariah Carey, Kylie Jenner, Jenna Ortega, Camila Cabello, Thalía y Adamari López, por nombrar sólo algunas de una larga lista.

“Diseñar para Mariah Carey fue un sueño hecho realidad. Los primeros zapatos que hice para ella fueron unas plataformas con cristales para su residencia en Las Vegas. Ahora usa mis diseños en su gira de Navidad, y verla en el escenario con mis zapatos es un momento indescriptible”, aseguró.

Mariah Carey vistiendo los zapatos rojos de la marca./Cortesía

Uno de los modelos que sacó recientemente la marca son los ‘GIGI’, los cuales usó Shakira en una de sus sesiones de fotos para la revista GQ de España.

“Fue muy emocionante ver a Shakira, una de las cantantes con las que crecí, con los zapatos que diseñé”, agregó.

Antes de lanzarse al mundo del diseño, Flor tuvo una exitosa carrera en el periodismo deportivo.

“Estuve 12 años en el mundo de los deportes, y aunque fue difícil, me formó como persona. Todo lo que aprendí en esa etapa me ha servido para llegar a donde estoy ahora. Me enseñó a perseverar, a ser resiliente y a trabajar duro, cualidades que aplico todos los días en mi empresa”, señala.

Adamari López es una fiel seguidora de los modelos de Flor de María./Cortesía

Tras años como periodista y publicista, decidió apostar por su verdadera pasión: los zapatos. En 2017 comenzó a prepararse para lanzar su propia marca, con un objetivo claro: crear calzado de alta calidad que combinen comodidad y estilo.

Un camino de sacrificios

Flor no oculta los sacrificios que ha enfrentado para levantar su marca, desde invertir todos sus ahorros hasta trabajar fines de semana y noches largas.

“He llorado más en estos cinco años que en toda mi vida. Ha sido un camino lleno de sacrificios, pero no lo cambiaría por nada. Todo lo que he logrado es fruto del esfuerzo, la dedicación y el amor por lo que hago”, compartió.

Flor también reflexionó sobre cómo la pandemia cambió el rumbo de su negocio.

“Cuando empecé, todos los modelos eran stilettos, pero después de la pandemia noté que la gente buscaba opciones más cómodas. Tuve que adaptarme. Ahora tenemos diseños versátiles, como tacones bajos y tejidos, pero sin perder el estilo que caracteriza a mi marca”, explicó.

Este modelo fue usado por Shakira durante una sesión de fotos para la revista GQ de España./Cortesía

Con la marca cumpliendo cinco años, Flor mira hacia el futuro con entusiasmo. Aunque hasta ahora ha dirigido su empresa sin inversionistas, está considerando abrir las puertas a nuevas oportunidades para expandir su alcance global.

“Mi sueño es ver mis zapatos en tiendas de París, Miami y otras ciudades importantes. Estoy abierta a inversionistas que compartan mis valores y mi visión, porque quiero que Flor de María se convierta en una marca reconocida a nivel mundial”, afirmó.“Quiero que mi historia sirva de ejemplo para las futuras generaciones. Si yo pude cambiar de carrera, invertir todo lo que tenía y construir una marca desde cero, cualquiera puede hacerlo. Solo necesitas pasión, dedicación y valores”.

Para Flor, sus zapatos no son solo accesorios; son una declaración de poder y confianza.

“Quiero que las mujeres que usen mis zapatos se sientan empoderadas, como si pudieran conquistar el mundo. Cada diseño lleva el amor y la pasión con los que trabajo, y eso es lo que los hace únicos”, concluyó.

Unos de los nuevos diseños de la marca, para quienes prefieren los tacones bajos.

Para ver sus diseños, visite: https://flordemariacollection.com/