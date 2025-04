Mamá de Yailin La Más Viral fue agredida por un guardia de seguridad

Wanda Díaz, mamá de Yailin La Más Viral, fue agredida en República Dominicana y todo quedó registrado en un video que se ha viralizado en las redes sociales.

El hecho ocurrió en la casa de Mami Kim, su otra hija, según la información que dio la mujer a Kerly Ruiz, del programa ¡Siéntese Quien Pueda!

“Se filtró este video en las redes sociales, otra vez Wanda Díaz en la polémica, se ve en el video que tiene un altercado con un hombre dentro de un estacionamiento. Está bien afectada, tanto fue la situación que una tercera persona tuvo que meterse en este conflicto para separarlos”, dijo la conductora de televisión en el show de entretenimiento de la cadena Univision.

Luego de esto, leyó un mensaje que dio Wanda Díaz acerca de este incidente: “Mi amor, esto fue un nacional haitiano que trabajaba como seguridad en donde vive mi hija Kim. Me agredió. Tú sabes que yo tenía un año que no iba a su casa, pero él me conoce porque yo vivía allí y no me quería dejar subir”.

Explicó que debido a esto comenzó la discusión y que tuvo que llamar a la policía para que la defendieran. “Entré en pánico, con miedo, porque yo estoy operada”, agregó en su declaración.

Por ahora, no ha publicado algo oficial para conocer sobre su estado de salud, pero en las imágenes se apreció que fue golpeada fuertemente.

Hace unos días, Wanda Díaz fue noticia porque se conoció que se reconcilió con su hija Yailin La Más Viral, luego de las diferencias que tuvieron cuando la dominicana salía con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

El hecho se confirmó con una fotografía que compartió la artista, en donde se le veía con la ‘Chivirika’, demostrando que pudieron superar sus fuertes diferencias, que las mantuvieron alejadas durante varios meses.

