La Divaza habla del distanciamiento entre Ariadna y Rodrigo Romeh

Dentro de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo, surgieron muchos “shippeos”. De todas las parejas que conectaron dentro del reality, solo tenemos una oficial que ha durado contra viento y marea, hablamos de Aleska Génesis y Clovis Nienow, a quienes el público llamó “Cloveska”.

¿Es Ana Parra la mujer que se robó el corazón de Rodrigo Romeh?

Sin embargo, previo a ellos, todos hablaban de Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, a quienes los fans bautizaron como “Arimeh”. Ellos partían como la pareja favorita de muchos, así como el “shippeo” de “Gutyana”, conformada por Alana Lliteras y Guty Carrera. Pero de Guty y Alana tenemos rumores, mientras que de Romeh y Ari sólo el recuerdo.

Hoy todos vuelven al tema por las recientes declaraciones de La Divaza, las cuales dan una pista sobre las razones de un posible distanciamiento entre sus amigos. La venezolana afirma que ella no ha tomado partido por nadie, porque ambos son sus amigos y que por esto no acepta escuchar ni un solo ataque de uno versus el otro. Pero también agregó que Romeh intentó salir con Ari y da a entender que esto no se pudo dar, porque la química o los lazos que se generan dentro del reality pueden no ser tan fuertes una vez cada uno vuelve a su realidad.

Las declaraciones de Divaza son las más concretas en torno al distanciamiento entre Romeh y Ari. Actualmente sabemos que ella está en París, recibiendo clases de cocina por un proyecto, mientras que Rodrigo Romeh está saliendo con alguien más, alguien del medio y los rumores apuntan hacía Ana Parra.

Mira aquí la entrevista completa:

Sigue Leyendo más de Rodrigo Romeh y La Divaza aquí:

· Rodrigo Romeh responde a preguntas indiscretas: “¿Maripily es tu ‘sugar’ y te paga los viajes?”

· Así fue el baile de Rodrigo Romeh y Divaza en “Las Estrellas Bailan en Hoy”; pero, ¿qué pasó con Alana?

· Todo indica que “Brilleska” de Aleska Génesis está listo