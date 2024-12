¿Es Ana Parra la mujer que se robó el corazón de Rodrigo Romeh?

Rodrigo Romeh conversó con los medios de comunicación después de su participación en “Las Estrellas Bailan en Hoy” junto a La Divaza, el joven empresario y coach personal le dijo a la prensa que a nivel sentimental se encuentra muy bien y que en efecto está saliendo con alguien, pero destacó que el problema entre ellos era la distancia.

Rodrigo Romeh responde a preguntas indiscretas: “¿Maripily es tu ‘sugar’ y te paga los viajes?”

No quiso dar nombres, por esta razón se inició una ola de especulaciones en torno al tema y varios nombres han sonado a su alrededor. Uno de los más fuertes en inicio fue el de Ariadna Gutiérrez, con quien Romeh tuvo un acercamiento considerable en La Casa de los Famosos All Stars, con quien incluso una vez terminado el reality siguió en comunicación y se alimentó la idea de que entre ellos hubiese algo bonito a futuro.

Sin embargo, por razones que aún se desconocen todo entre ellos terminó antes de empezar. Ella ya ni siquiera lo sigue en las redes sociales y él aún cuando en ocasiones la menciona, no da mayores razones sobre el distanciamiento tan grande que hay entre ellos hoy en día.

Por lo anterior, sí, el nombre de Ari era el más obvio en la mente del público, en donde sus fans aún apuestan por un romance secreto entre ellos. Pero, hay un video que disparó el nombre de Ana Parra.

¿Quién es Ana Parra?

Ana es una celebridad de origen colombiano. Es modelo y en el mercado hispano se le conoció por proyectos como “Exatlón Estados Unidos All-Stars” y “Los 50”, en su primera temporada. Más allá de esto, el público en USA no reconoce a Parra, ya que su nombre nunca se ha visto envuelto en escándalos. Hasta este que incluye a Romeh.

Algunos dirán que Parra está casada, pero la verdad es que el pasado 6 de noviembre, la colombiana emitió un comunicado en el que expuso su separación, después de tres años de casados. Yeison Ruiz pronto será su ex esposo y actualmente, ella misma confirmó que ya no están juntos.

En el comunicado la ganadora de “Los 50” dice lo siguiente: “Durante mi trayectoria en el medio, he tratado de tener mi vida personal lo más privada posible. Aunque inicialmente decidí no hablar de este tema, creo que, después de todo el amor y apoyo que me han brindado durante estos años, merecen una respuesta a sus preguntas y comentarios”.

Continúa: “Hoy, quiero decirles que Yeison y yo ya no estamos juntos, y agradecería profundamente su comprensión y respeto sobre este tema. Hace unos años decidimos comprometernos ante Dios, buscando su bendición para que nuestra unión durara toda la vida. Sin embargo, fue la vida misma la que se encargó de mostrarnos que nuestros caminos deben continuar por separado”.

El supuesto video que disparó los rumores entre Romeh y Ana Parra

Existe un video en el que aparentemente se puede observar a Rodrigo Romeh en actitud cariñosa e íntima junto a Parra.

El video puedes verlo aquí.

Este video más las declaraciones recientes de Romeh y la separación de Ana hacen que muchos crean que en un par de semanas o meses ellos mismos confirmen que están en una relación sentimental. Hay quienes afirman que Ana vive en Miami, mientras otros afirman que se mueve entre dicha ciudad de Estados Unidos y Colombia. Mientras que Romeh reside mayoritariamente en México.

