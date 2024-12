Óscar García asegura que Chivas es el “Real Madrid o Barcelona” de Méxicov

El nuevo director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Óscar García Junyent, consideró que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos más importantes de la Liga MX e incluso lo comparó con el Real Madrid y el FC Barcelona debido a la enorme tradición que poseen no solo en México, sino en gran parte del continente.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante su presentación como nuevo entrenador del equipo, donde sostuvo que espera poder cumplir con las expectativas de un equipo tan importante dentro del balompié azteca para alcanzar el ansiado título de campeón que les ha sido esquivo los últimos años.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona. De la grandeza de este club, la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez), me sentí el hombre más afortunado del mundo, es como entrenar al Barça o Real Madrid. Con eso lo resumo todo”, expresó.

El español, quien llega con una importante experiencia en los banquillos tras ser técnico de clubes en Israel, España, Inglaterra, Grecia, Austria y Bélgica, sostuvo que su único objetivo es reforzar todas las capacidades físicas de sus jugadores y así poder tener los mejores resultados posibles.

“Una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí, por muy grande que sea el club. Me convencieron muy muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo, y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”, agregó García Junyent.

“Me he sentido como en casa y yo soy una persona muy agradecida por la gente que me cuida y me trata bien. Muy agradecido y no solo a la gente del club sino a todos los mensajes que he recibido de fuera dándome la bienvenida, deseándome lo mejor. Me hace sentir en deuda, en deuda que la saldaré, la saldaré de la manera que mejor se hace, que es entrenando con el equipo”, concluyó.

