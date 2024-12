Supuesta “novia” de Giuliani demandó a un amigo de Trump por constantes humillaciones

Este sábado se dio a conocer que la supuesta novia de Rudy Giuliani, Maria Ryan, demandó al multimillonario y amigo de Donald Trump, John Catsimatidis, propietario de la estación de radio 77 WABC por haber sido sometida a constantes “burlas” y “humillaciones” mientras fungió como presentadora del programa de radio del exalcalde de Nueva York caído en desgracia.

La demanda, a la que tuvo acceso The Independent, la enfermera de profesión, argumentó que Catsimatidis implementó una campaña “cobarde” para “socavar” su posición antes de despedirla a través de un mensaje de texto por quejarse.



Ryan afirma que el magnate de los supermercados “Johnny Cats”, además de las humillaciones que le hizo, la marginó y finalmente la despidió por ser mujer; de acuerdo con el medio antes citado, la demandante asegura que el empresario cuestionó sus credenciales, ignoró sus sugerencias y se negó a recompensarla por sus apariciones en el programa de radio.



Cuando el dueño de la estación por fin accedió a pagarle, según la demanda, él le ofreció $200 por episodio “una cantidad significativa menor que la de sus contrapartes masculinas y los estándares de la industria”.



La demanda que fue presentada en un tribunal estatal de Nueva York dice que en más de una ocasión Ryan presentó quejas sobre la “discriminación y el ambiente de trabajo hostil” que recibió en WABC al presidente de la estación, Chad López, quien supuestamente se lavó las manos asegurando que “John toma todas las decisiones y John es un hombre griego y tú eres una mujer”; “por lo tanto, no tenía sentido enfrentarse a él”.



No conforme con las humillaciones que Ryan dice que recibió por parte de Catsimatidis, asegura que sus sugerencias a menudo eran ignoradas en las reuniones y discusiones del equipo, además, que se vio en la penosa necesidad de enfrentar comentarios despectivos sobre sus calificaciones y López la cuestionó sus cuatro títulos académicos.



“A pesar de su reconocida experiencia profesional, (Ryan) enfrentó un escrutinio injustificado… mientras que sus colegas masculinos no fueron cuestionados de manera similar”, afirma la demanda.



Hasta el momento, el acusado no se ha manifestado al respecto y se espera que pronto lo haga para aclarar este duro señalamiento.



Catsimatidis es dueño de la cadena de supermercados Gristedes (y que recientemente rescató a su rival D’Agostino’s con una línea de crédito), tiene una fortuna de 3.100 millones de dólares, según Forbes. También es el presentador del programa de radio AM-970 “The Cats Roundtable”.