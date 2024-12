Barry Keoghan denuncia acoso a su familia tras su ruptura con Sabrina Carpenter

El actor Barry Keoghan manifestó que ha sido blanco de un fuerte acoso en redes sociales en medio de su separación con la cantante Sabrina Carpenter. Debido a esto el actor decidió borrar su cuenta de Instagram.

En una publicación en la red social X, el actor aseguró que se han dicho muchas cosas sobre él en internet por personas que han cruzado “demasiadas líneas” acosando al actor y su familia.

“No puedo aguantar más.Tengo que responder ahora porque se está llegando a un punto en el que se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta [de Instagram] porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo”, comenzó su mensaje la estrella de “Eternals”.

De acuerdo con el actor, ha recibido mensajes ofensivos en redes sociales “que nadie debería leer jamás”. “Nadie debería leer jamás los mensajes que he recibido. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, mi carácter, mi forma de ser como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedas imaginar”, dijo en la red social.

Asimismo repudió que muchas personas involucraran a su difunta madre en sus comentarios ya que lo han calificado como un “bebé heróico”. La madre del actor falleció por una sobredosis de heroína cuando él tenía 12 años.

Las declaraciones de Keoghan llegan después de que se informó en diferentes medios de comunicación que el actor y Sabrina Carpenter habrían terminado su relación luego de salir juntos durante un año.

Según denunció hay personas que lo han acosado a tal nivel que han tocado la puerta de la casa de su abuela o se sientan en frente de su casa intimidando a su familia. Barry Keoghan es padre de un niño de dos años, fruto de su relación con Alyson Sandro.

En el pasado el actor manifestó su intención de dejar de exponer a su hijo en redes sociales debido a los comentarios que ha recibido en los que lo critican como padre.

“La gente tiene una especie de juicio sobre mí como padre. Yo pienso, bueno, hasta que no hayas pasado un día en mi lugar cuando eras niño, entonces puedes opinar… Hay mucho en Internet. Si no tuviera la piel dura o la fuerza que tengo, no estaría sentado aquí”, dijo el actor durante un episodio de “ The Louis Theroux Podcast ”.

Hasta el momento ni Barry Keoghan ni Sabrina Carpenter se han pronunciado públicamente sobre su separación.

