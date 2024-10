Sabrina Carpenter reacciona a imagen de Peso Pluma y desata rumores de colaboración

La reciente interacción entre Peso Pluma y Sabrina Carpenter, dos de las estrellas musicales más influyentes y con mayor impacto en la actualidad, generó una verdadera ola de rumores respecto a una posible colaboración entre los cantantes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mexicano de 25 años compartió una imagen, de él mismo, usando una gorra con la frase “I’m working late”.

La simplicidad de la imagen no pasó desapercibida para la joven estadounidense de 25 años, quien, a través de su propia cuenta de Instagram, publicó la imagen del intérprete de “Ella Baila Sola”.

Sabrina Carpenter reposteó la publicación de Peso Pluma usando su merch en sus historias de instagram. pic.twitter.com/mdNwWITsOR — Peso Pluma Today (@PesoPlumaToday) October 5, 2024

¿Qué hay detrás de la interacción entre Sabrina Carpenter y Peso Pluma?

La publicación de Carpenter, de manera lógica, generó un gran número de reacciones entre sus mismos fanáticos y del nacido en Jalisco. Sin embargo, y de acuerdo con un grupo nutrido de internautas, la acción de Sabrina tendría una razón especial.

Y es que según decenas de personas, la frase que se puede leer en la gorra del mexicano, pertenece a uno de los versos de la canción de Carpenter, “Espresso”: “I’m working late ‘cause I’m a singer”.

Lo anterior tomó aún mayor relevancia cuando se difundió que ambos artistas se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram, generando aún más expectativas respecto a una posible colaboración entre los jóvenes cantantes.

Hasta el momento, y luego de la publicación de la intérprete de “Please Please Please”, el cantante de origen latino no ha reaccionado o compartido información referente a este hecho.

¿Peso Pluma y Sabrina Carpenter podrían colaborar?

A pesar de la abismal diferencia de estilos musicales, nadie puede dudar que tanto Carpenter como Peso Pluma son, hoy en día, dos de los artistas con mayor trascendencia en la industria musical.

En el caso de la joven cantante, esta ha mostrado un ascenso meteórico durante los últimos años, convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas de la actualidad y colocando varios de sus éxitos en lo más alto de la cima de las listas de reproducción. En tanto, el cantante mexicano se ha convertido en el principal representante de la música regional mexicana en el mundo gracias a su diversidad de éxitos así como sus sonadas colaboraciones con grandes artistas como Kanye West, Rich The Kid, entre otros.

Actualmente, Peso Pluma se encuentra inmerso en su primera gira en solitario, “Éxodo Tour 2024”, por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos.

En tanto, Carpenter también está llevando a cabo su gira “Short N’ Sweet Tour” en los Estados Unidos, la cual se extenderá hasta el siguiente año.

