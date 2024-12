Buscan acusar a hombre de Florida de crimen de odio por la muerte a tiros de homosexual

En febrero de este año, un hombre disparó contra otro mientras se encontraban en un parque para perros en Tampa. Después de la investigación fue acusado de asesinato, pero sus abogados interpusieron un recurso para solicitar que actuó en defensa propia.

Gerald Radford, de 66 años, testificó en un tribunal de Tampa, que el día que disparó contra John Walt Lay, de 52 años, lo hizo por defensa propia, porque la víctima supuestamente lo había golpeado repetidamente en la cara cuando se encontraban en un parque para perros en North Occident Street.

“No sé si le dije que se detuviera o no, pero no se detuvo”, testificó Radford en una audiencia ante la jueza del circuito de Hillsborough, Samantha Ward, informó FOX 13.

Acusado de asesinato en segundo grado

Después de llevar a cabo la investigación, Radford fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough y acusado de asesinato en segundo grado, pero los fiscales están pidiendo penas adicionales por delitos de odio si Radford es condenado.

Los fiscales cuestionan la versión de Radford sobre los golpes que recibió por parte de la víctima antes de que él disparara.

Varios testigos dijeron durante la audiencia, según FOX 13, que el acusado había acosado a John Lay durante meses antes del tiroteo, utilizando repetidamente insultos homofóbicos.

El acusado utilizó insultos homofóbicos

Los fiscales presentaron grabaciones de llamadas telefónicas desde la cárcel en las que Radford utilizó un insulto homofóbico para describir a la víctima después de su arresto.

La agencia The Associated Press informó que Paul Gumpert, un amigo de Lay, testificó que no era propio de él ser agresor, y describió a Lay como “una persona de modales muy apacibles y muy reacio a cualquier presión en su contra”.

Según los documentos oficiales, la víctima compartió un video en el que afirma que Radford lo había amenazado en el parque para perros el día antes del tiroteo. En el video, Lay afirmó que tuvo un encuentro con Radford en el parque y que le dijo: “Vas a morir”.

En la cárcel sin derecho a fianza

El acusado reconoció haber insultado a Lay, pero le dijo al fiscal estatal adjunto, durante el interrogatorio, que lo trató de manera diferente “por la forma en que me trató a mí” y no por su orientación sexual, publicó AP.

Gerald Radford está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Hillsborough desde su arresto en marzo.

