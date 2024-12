Esposo de Salma Hayek hizo millonaria donación para la reconstrucción de Notre Dame

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo el magnate francés François-Henri Pinault asistieron a la reapertura de la catedral de Notre Dame en París, Francia. El emblemático recinto católico estuvo cinco años en reconstrucción luego del feroz incendio que destruyó parte de su estructura en 2019.

Como una forma de apoyar, la familia Pinault donó $113 millones de dólares para la reconstrucción de este ícono parisino.

Fue en 2019 cuando ocurrió el incendio que destruyó parte de la infraestructura de Notre Dame, una de los recintos católicos más emblemáticos de Francia y que tiene 850 años de antigüedad.

La empresa familiar de Pinault, el grupo de lujo francés Kering, hogar de famosas marcas de moda como Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga, prometió hacer una millonaria donación para la reconstrucción de la iglesia que finalmente fue inaugurada el 7 de diciembre de 2024.

La Catedral de Notre Dame fue reinaugurada tras el incendio que sufrió en 2019. Crédito: Michel Euler | AP

Salma Hayek y François-Henri Pinault fueron unos de los 1,500 invitados que asistieron a la reinaguración de Notre Dame. Al evento histórico asistieron aproximadamente 50 líderes mundiales, junto con invitados destacados como François-Henri Pinault; Jill Biden, esposa del presidente saliente de Estados Unidos Joe Biden; y su hija Ashley Biden , Elon Musk, el príncipe William y el recién electo presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Por supuesto que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en este evento histórico.

La actriz mexicana Salma Hayek acompañó a su esposo al evento luciendo un elegante abrigo afelpado en el cuello color verde oliva, un vestido negro y un hermoso collar de diamantes. Además, lució un moño alto armado y con volumen, que le dio mayor elegancia al atuendo.

En sus redes sociales la actriz se mostró emocionada por la reapertura de la catedral gótica. “Me siento honrada y asombrada por la reapertura de Notre-Dame, un verdadero momento en la historia y un símbolo de resiliencia y esperanza”, compartió Hayek.

Tras el anuncio de la donación, Salma Hayek manifestó lo orgullosa que se siente de ser parte de la familia Pinault. “Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser parte de la familia Pinault. No sólo por su participación personal y sentida en la reconstrucción de Notre Dame de París, sino también porque su contribución no le reportará ninguna deducción fiscal al gobierno”.

