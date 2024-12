Kylian Mbappé rompe el silencio y habla sobre acusaciones de violación en su contra

En medio de un mal momento deportivo con el Real Madrid y duras críticas a su nivel de juego, Kylian Mbappé decidió dar un paso al frente y romper el silencio sobre varios asuntos. Uno de ellos son las acusaciones de violación en su contra.

Por primera vez desde que llegó al Real Madrid, la estrella francesa concedió una entrevista fuera del contexto futbolístico. Mbappé habló para el programa Clique de Canal+ Francia. Desde ahí, el atacante ratificó su inocencia en el caso de abuso sexual con el que se le relaciona en Suecia.

El campeón del mundo en Rusia 2018 aseguró que nunca ha citado por la justicia de ese país y defendió su no implicación en el caso. En este sentido, Kylian detalló que su presencia en Estocolmo se debió a una recomendación Carlo Ancelotti o Didier Deschamps.

“Me sorprendió. Siempre me sorprendo. Pasan estas cosas que nunca ves venir. No recibí nada, ninguna citación. Leí lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy implicado (…) es solo una falta de comprensión. No me ha pesado, porque nunca me he sentido implicado. Hay mucho ruido, pero siempre he tenido la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo va a acabar”, comentó.

“Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres y decidí irme. Tenía que ir a otro sitio, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Me va bien, estoy a gusto. Antes de irme, tengo esta foto saliendo del restaurante. Había mucha gente preparada para recibirme en la salida, muchos periodistas… cuando estoy en el avión, recibo las noticias. No tengo ni idea de quién es (el denunciante)”, concluyó.

Acusación de violación contra Kylian Mbappé

El pasado 10 de octubre y en medio de una fuerte exposición mediática debido a su rendimiento inestable con el Real Madrid, Mbappé se fue vacaciones a Suecia. Tras hospedarse en un hotel de Estocolmo, estalló la noticia sobre un supuesto abuso sexual del jugador a una mujer.

La supuesta víctima ha permanecido en el anonimato. Del viaje de Mbappé a Suecia trascendieron algunas imágenes del francés saliendo de fiesta por algunos locales nocturnos de la capital.

