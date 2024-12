Cheney rechaza amenazas de cárcel de Trump: “Un asalto al estado de derecho”

Liz Cheney, exrepresentante republicana, calificó como un “asalto al estado de derecho” los comentarios del presidente electo Donald Trump, quien sugirió que los miembros del comité que investigaron los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021 deberían ser encarcelados.

En una declaración proporcionada a The Hill, Cheney afirmó que Trump intentó revertir las elecciones de 2020 y describió sus acciones como “la peor violación de nuestra Constitución por parte de un presidente en la historia”.

Trump, durante su reciente entrevista en el programa Meet the Press, no descartó la posibilidad de perseguir judicialmente a sus críticos. Refiriéndose al comité liderado por Cheney, afirmó: “Honestamente, deberían ir a la cárcel”, acusándola de orquestar las investigaciones.

Cheney respondió tajante, señalando que Trump no solo movilizó a una multitud que atacó el Capitolio, sino que también observó en televisión cómo se desarrollaba la violencia sin tomar medidas inmediatas para detenerla.

Biden analiza indultos

El comité del 6 de enero, del cual Cheney fue figura central, investigó los eventos que llevaron al ataque al Capitolio y el papel de Trump en los disturbios. Su trabajo concluyó con la recomendación de posibles cargos contra el expresidente, lo que ha generado tensión entre sus integrantes y el nuevo presidente electo.

Por su parte, Adam Kinzinger, exrepresentante republicano y también miembro del comité, desestimó las amenazas de Trump. “El poder ejecutivo no puede perseguir al legislativo simplemente porque lo avergonzamos. Eso no es ilegal”, declaró en una entrevista, según The Hill.

En tanto, el medio informó que supuestamente el presidente Biden está evaluando la posibilidad de otorgar indultos preventivos a figuras críticas de Trump, incluido Adam Schiff, senador electo demócrata y exmiembro del comité.

