Clarissa Molina decoró ella misma su casa para Navidad

Durante esta temporada las personalidades latinas se han decidido por decoraciones de Navidad sencillas y clásicas. Pocas se han arriesgado. Incluso, algunas como Clarissa Molina no han contratado el servicio de diseñadores especializados.

Hace pocos días la presentadora de televisión y exreina de belleza compartió un video donde habla del árbol de Navidad que instaló en su casa. En la primera parte del video vemos a Molina sacando de la caja un árbol que pidió por Amazon.

“Ustedes saben que a mí me encantan los arbolitos, pero este año no lo voy a poner”, explicó que como no va a pasar las fiestas en su casa de Miami, Florida, considera que no lo va a disfrutar tanto.

Mientras saca las piezas del árbol cuenta que un amigo se lo recomendó. “Es un árbol sencillo”. Durante el proceso la presentadora se mostraba nerviosa, pues esperaba que en persona se viera como en la foto que vio en Internet.

Al ver el resultado final se puso muy contenta. El nuevo árbol es de color blanco y solo tiene ramas con luces led, lo que le da un efecto muy elegante a la sala de estar donde lo puso.

Esta decoración sin duda ha sido la más sencilla hasta la fecha de personalidades latinas. Aunque también está en tendencia, pues el color de la temporada ha sido el blanco y muchas han decidido decorar así sus pinos y otros espacios de sus hogares.

Molina no aclaró a dónde viajará durante esta Navidad, pero seguro irá compartiendo detalles en sus redes sociales.

Sigue leyendo:

• Clarissa Molina recordó lo difícil que fue estar en el Miss Universo

• Clarissa Molina aclara si su corazón ya está ocupado

• Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, celebra su primer año de noviazgo con modelo venezolana