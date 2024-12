Inter Miami sobre llegada de Neymar Jr.: “Tenemos presupuesto ilimitado”

Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, grandes nombres de jugadores han sido relacionados con el club. Neymar Jr. ha sido uno de los últimos. Por este motivo, una de las voces autorizadas del club salió a aclarar todo al respecto de este rumor de mercado.

En una entrevista para GivemeSport uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas, opinó sobre una eventual llegada de Neymar Jr. al conjunto de ‘Las Garzas’. El empresario manifestó que actualmente el brasileño no está disponible para ellos.

Esto, debido a su situación contractual con el Al Hilal de Arabia Saudita. No obstante, Mas dejó en claro que el Inter Miami tiene “presupuesto ilimitado” a la hora de hacer algunas contrataciones para mejorar al equipo.

“La palabra clave es si él estuviera disponible. Ahora es un jugador de Al-Hilal. No está disponible para nosotros. Siempre he dicho que aspiramos a traer grandes jugadores a nuestro equipo. Tenemos muchas limitaciones y restricciones en la plantilla, pero tenemos un presupuesto ilimitado”, dijo.

En este sentido, el copropietario del Inter Miami no descartó fichar a Neymar Jr. siempre y cuando exista la posibilidad. “Somos aspiracionales. Si alguna vez existe la oportunidad de traer a un jugador del calibre de Neymar, no dudaremos. No depende solo de mí. Depende del jugador y de la liga. Pero sí, aspiramos a construir una gran plantilla aquí”, expresó.

¿Por qué Neymar Jr. suena para el Inter Miami?

Son varias las razones por las que Neymar Jr. suena como flamante fichaje del Inter Miami. La franquicia de Florida desea seguir reforzando su equipo para conseguir títulos. Tras la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino y la llegada de Javier Mascherano, se confirmó que habrá refuerzos.

Además, Neymar Jr. tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Poco menos de un año le queda al brasileño. La FIFA permite negociaciones con jugadores con contrato a partir de seis meses o menos en la expiración del contrato.

Aunque, debido al Mundial de Clubes que se jugará en junio 2025 en Estados Unidos, la FIFA permitirá que se puedan fichar a jugadores a partir de enero para que puedan disputar el certamen ecuménico.

Otra de las razones es la influencia de Messi en las decisiones del club. En la gala del Sorteo del Mundial de Clubes, Jorge Mas confesó que la llegada de Javier Mascherano fue consultada a ‘La Pulga’.

Desde la llegada de Messi al Inter Miami, se han fichado a varios jugadores compañeros suyos en el FC Barcelona. Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Todos también coincidieron con Neymar Jr. en España.

Sigue leyendo:

· Neymar, presunta víctima de insólito robo en pleno estadio

· Neymar Jr. estará disponible en el mercado de 2025, según su padre

· $21 millones de dólares por partido: la estratosférica cifra que le ha costado Neymar al Al Hilal