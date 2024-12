Medallista olímpica Ana Peleteiro denuncia maltrato sexual y psicológico de su expareja

“Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento… y aun así me quedé”, ha denunciado la atleta gallega Ana Peleteiro sobre una de sus exparejas en un vídeo en TikTok.

La doble campeona de Europa, aire libre y pista cubierta, de triple salto, de 28 años, ha relatado en un clip de más de cinco minutos algunas de las agresiones y malos tratos a los que la sometió un hombre del que no ha aportado ningún dato en una relación que mantuvo durante la pandemia.

“Probablemente, sea de los trends más fuertes de TikTok”, ha dicho Peleteiro en relación a la cadena de mensajes que se ha creado en la red social china para denunciar abusos, pero “de los errores se aprende y ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces”, ha continuado la atleta.

Con un gesto serio y con algunas interrupciones en las grabaciones para tomar aliento, Peleteiro ha contado abusos como este: “Me dijo que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación, y al fin y al cabo quien no comía en casa comía fuera… y que si luego me era infiel, que no me sorprendiese”, ha dicho en un vídeo que ya suma más de 23.000 likes y más de 300 comentarios.

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ❤️‍🩹 ♬ sonido original – Ana Peleteiro https://www.tiktok.com/embed.js

Según el relato de la atleta también medallista de bronce en los Juegos de Tokio, plusmarquista nacional (14,87m), cuando se fueron a vivir juntos, él le dijo que la cocina era solo cosa de ella, que él nunca se ocuparía de “absolutamente nada” que tuviese que ver con los quehaceres de la casa. Además, según el relato de la mujer, él “cambió absolutamente todo de mi vida, desde la vestimenta al pelo, forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente”.

“Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años, y era mentira. Eran como amantes”, ha contado Peleteiro, que ha lanzado un mensaje a sus seguidoras diciendo que “si os identificáis con algunas de estas señales, por favor, salid corriendo, nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño”. La atleta ha animado a las personas que se puedan encontrar en una situación similar a acudir a terapia porque “salir de una relación con un narcisista es muy complicado: reducen tu amor propio a menos 20”, ha dicho.

