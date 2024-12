Becky G apoya públicamente a Cazzu por su regreso a los escenarios

La cantante Becky G expresó su apoyo a Cazzu tras su regreso triunfal a los escenarios luego de más de un año de ausencia. Cazzu protagonizó una fuerte controversia este año debido a su polémica ruptura con Christian Nodal, quien dos semanas después de su separación anunció su relación con Ángela Aguilar, su ahora esposa.

Becky G se presentó recientemente junto con Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en los Latin Grammy 2024 donde interpretaron el tema ‘Por el contrario’ que se estrenó en 2023.

En redes sociales se dijo que hubo cierta tensión entre Ángela y Becky en el escenario debido a que la estadounidense había dejado de ser amiga de la hija menor de Pepe Aguilar tras conocerse su relación con Nodal. Sin embargo, es importante aclarar que esto no son más que especulaciones ya que Becky G no se ha pronunciado públicamente al respecto aunque ambas artistas ya no se siguen en redes sociales.

Becky G publicó una foto del show de Cazzu en el Festival de Trap de Buenos Aires, escenario en el cual Cazzu marcó su regreso a la música.

La intérprete de ‘Mayores’ publicó una foto de su colega y escribió “Dale Mami” junto con un emoji de una corona de reina.

Aunque Nodal negó en varias oportunidades haberle sido infiel a Cazzu con su ahora esposa Ángela Aguilar, Becky G sí fue víctima de una traición por parte de su exprometido Sebastián Lletget en 2022.

En unas recientes declaraciones en las que Cazzu desmintió a Angela Aguilar, quien dijo que al momento de anunciar su relación con Nodal todos los involucrados tenían conocimiento de la situación, la trapera argentina dejó abierta la posibilidad de que su expareja tuviera una relación con Ángela Aguilar mucho antes de su ruptura. Esto avivó rumores de una infidelidad por parte de Nodal, lo que le ha valido miles de críticas.

Tras varios meses ausente de las redes sociales, en donde se refugió en su hija y su familia para superar la polémica, Cazzu se presentó en el Festival Buenos Aires Trap.

La Nena Trampa deleitó a su público con un show potente, lleno de energía, sensualidad y en el que interpretó muchos de sus grandes éxitos durante casi una hora.

