Cazzu regresa triunfal a los escenarios tras su ruptura con Christian Nodal

La cantante argentina Cazzu cerró el 2024 con un regreso triunfal a los escenarios tras un año de ausencia. Durante este año la artista enfrentó difíciles situaciones personales como su polémica ruptura con el cantante Christian Nodal mientras debutaba como madre de su hija Inti.

Tras toda esta polémica, Cazzu regresó a la música y a los escenarios con un show en el festival Buenos Aires Trap en la capital de Argentina.

Cazzu apareció en el escenario luciendo un conjunto negro de short y top, una botas altas blancas y su larga cabellera negra. La Nena Trampa deleitó a todo su público con un show en el que cantó sus mayores éxitos y derrochó energía y sensualidad sobre el escenario.

La también conocida como ‘Jefa del Trap’ deleitó a los asistentes con algunos de sus éxitos como Jefa, Mucha Data y Nada.

Sin embargo, durante la noche el público hizo varios abucheos en contra de Christian Nodal, quien puso fin a su relación con Cazzu y dos semanas después confirmó su relación con Ángela Aguilar, lo que desató rumores de infidelidad. Aunque Cazzu no hizo referencia a la polémica directamente el público reaccionó gritando insultos hacia Nodal.

Cuando Cazzu interpretó su tema ‘Mucha Data’ y el la parte de la letra que dice “yo no peleo por cuero mami quédate con él” el público reaccionó eufórico.

El show de Cazzu en el festival duró cerca de una hora y el público cantó y bailó al ritmo del trap. La última vez que Cazzu se presentó en un escenario fue en abril de 2023 en Argentina cuando anunció públicamente que estaba embarazada de Inti, su hija con Christian Nodal.

“Gracias al trap x darme el amor de ustedes 🖤 @bsastrap”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto con una serie de fotos de los mejores momentos del show.

Este show llegó varias semanas después de que Cazzu desmintiera públicamente a Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, quien dijo que al momento de anunciar su relación todas las partes involucradas estaban al tanto.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa, a mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta, ¿hay alguien más?, la respuesta fue no, yo me enteré de la relación entre ellos, como se enteró todo el mundo, a través de redes, me sorprendí, porque yo a ella la conocía”, dijo en una sincera entrevista con el programa argentino PLP.

